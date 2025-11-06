Informacje o cenie Qubitcoin (QTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Minimum 24h $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Maksimum 24h $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 Historyczne maksimum $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 Najniższa cena $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Zmiana ceny (1H) +0.94% Zmiana ceny (1D) -1.56% Zmiana ceny (7D) -19.15% Zmiana ceny (7D) -19.15%

Aktualna cena Qubitcoin (QTC) wynosi $1.56. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QTC wahał się między $ 1.51 a $ 1.65, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QTC w historii to $ 8.77, a najniższy to $ 1.32.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QTC zmieniły się o +0.94% w ciągu ostatniej godziny, o -1.56% w ciągu 24 godzin i o -19.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qubitcoin (QTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Podaż w obiegu 2.31M 2.31M 2.31M Całkowita podaż 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Qubitcoin wynosi $ 3.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QTC w obiegu wynosi 2.31M, przy całkowitej podaży 2308250.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.60M.