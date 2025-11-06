GiełdaDEX+
Aktualna cena Quantlink to 0 USD. Śledź aktualizacje cen QLK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QLK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QLK

Informacje o cenie QLK

Czym jest QLK

Biała księga QLK

Oficjalna strona internetowa QLK

Tokenomika QLK

Prognoza cen QLK

Cena Quantlink (QLK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 QLK do USD:

$0.00015972
$0.00015972
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Quantlink (QLK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:17:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Quantlink (QLK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.080298
$ 0.080298

$ 0
$ 0

--

--

-1.41%

-1.41%

Aktualna cena Quantlink (QLK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QLK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QLK w historii to $ 0.080298, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QLK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quantlink (QLK)

$ 15.97K
$ 15.97K

--
--

$ 15.97K
$ 15.97K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Quantlink wynosi $ 15.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QLK w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.97K.

Historia ceny Quantlink (QLK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Quantlink do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Quantlink do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Quantlink do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Quantlink do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-92.72%
60 dni$ 0-95.39%
90 dni$ 0--

Co to jest Quantlink (QLK)

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market

QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps).

Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions.

Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Quantlink (w USD)

Jaka będzie wartość Quantlink (QLK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Quantlink (QLK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Quantlink.

Sprawdź teraz prognozę ceny Quantlink!

QLK na lokalne waluty

Tokenomika Quantlink (QLK)

Zrozumienie tokenomiki Quantlink (QLK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QLKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Quantlink (QLK)

Jaka jest dziś wartość Quantlink (QLK)?
Aktualna cena QLK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QLK do USD?
Aktualna cena QLK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Quantlink?
Kapitalizacja rynkowa dla QLK wynosi $ 15.97K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QLK w obiegu?
W obiegu QLK znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QLK?
QLK osiąga ATH w wysokości 0.080298 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QLK?
QLK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QLK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QLK wynosi -- USD.
Czy w tym roku QLK pójdzie wyżej?
QLK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QLK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:17:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Quantlink (QLK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,283.90

$3,384.04

$159.02

$1.0000

$1,478.00

$103,283.90

$3,384.04

$2.3277

$159.02

$1.0775

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.024892

$0.0000000693

$0.2152

$0.000006174

$0.24625

