Informacje o cenie Quantlink (QLK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.080298$ 0.080298 $ 0.080298 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -1.41% Zmiana ceny (7D) -1.41%

Aktualna cena Quantlink (QLK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QLK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QLK w historii to $ 0.080298, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QLK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quantlink (QLK)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Quantlink wynosi $ 15.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QLK w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.97K.