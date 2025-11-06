Informacje o cenie Quaks ($QUAKS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001614 $ 0.00001614 $ 0.00001614 Minimum 24h $ 0.0000178 $ 0.0000178 $ 0.0000178 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001614$ 0.00001614 $ 0.00001614 Maksimum 24h $ 0.0000178$ 0.0000178 $ 0.0000178 Historyczne maksimum $ 0.00072332$ 0.00072332 $ 0.00072332 Najniższa cena $ 0.00001614$ 0.00001614 $ 0.00001614 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -4.97% Zmiana ceny (7D) -30.59% Zmiana ceny (7D) -30.59%

Aktualna cena Quaks ($QUAKS) wynosi $0.00001692. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $QUAKS wahał się między $ 0.00001614 a $ 0.0000178, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $QUAKS w historii to $ 0.00072332, a najniższy to $ 0.00001614.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $QUAKS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -4.97% w ciągu 24 godzin i o -30.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quaks ($QUAKS)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K Podaż w obiegu 419.72M 419.72M 419.72M Całkowita podaż 419,719,230.427421 419,719,230.427421 419,719,230.427421

Obecna kapitalizacja rynkowa Quaks wynosi $ 7.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $QUAKS w obiegu wynosi 419.72M, przy całkowitej podaży 419719230.427421. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.10K.