Aktualna cena Quaks to 0.00001692 USD. Śledź aktualizacje cen $QUAKS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $QUAKS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Quaks to 0.00001692 USD. Śledź aktualizacje cen $QUAKS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $QUAKS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $QUAKS

Informacje o cenie $QUAKS

Czym jest $QUAKS

Tokenomika $QUAKS

Prognoza cen $QUAKS

Logo Quaks

Cena Quaks ($QUAKS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $QUAKS do USD:

-4.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Quaks ($QUAKS) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Quaks ($QUAKS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-4.97%

-30.59%

-30.59%

Aktualna cena Quaks ($QUAKS) wynosi $0.00001692. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $QUAKS wahał się między $ 0.00001614 a $ 0.0000178, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $QUAKS w historii to $ 0.00072332, a najniższy to $ 0.00001614.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $QUAKS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -4.97% w ciągu 24 godzin i o -30.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quaks ($QUAKS)

Obecna kapitalizacja rynkowa Quaks wynosi $ 7.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $QUAKS w obiegu wynosi 419.72M, przy całkowitej podaży 419719230.427421. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.10K.

Historia ceny Quaks ($QUAKS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Quaks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Quaks do USD wyniosła $ -0.0000092419.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Quaks do USD wyniosła $ -0.0000148600.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Quaks do USD wyniosła $ -0.00021086676524886252.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-4.97%
30 Dni$ -0.0000092419-54.62%
60 dni$ -0.0000148600-87.82%
90 dni$ -0.00021086676524886252-92.57%

Co to jest Quaks ($QUAKS)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Quaks (w USD)

Jaka będzie wartość Quaks ($QUAKS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Quaks ($QUAKS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Quaks.

Sprawdź teraz prognozę ceny Quaks!

$QUAKS na lokalne waluty

Tokenomika Quaks ($QUAKS)

Zrozumienie tokenomiki Quaks ($QUAKS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $QUAKSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Quaks ($QUAKS)

Jaka jest dziś wartość Quaks ($QUAKS)?
Aktualna cena $QUAKS w USD wynosi 0.00001692USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $QUAKS do USD?
Aktualna cena $QUAKS w USD wynosi $ 0.00001692. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Quaks?
Kapitalizacja rynkowa dla $QUAKS wynosi $ 7.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $QUAKS w obiegu?
W obiegu $QUAKS znajduje się 419.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $QUAKS?
$QUAKS osiąga ATH w wysokości 0.00072332 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $QUAKS?
$QUAKS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001614 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $QUAKS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $QUAKS wynosi -- USD.
Czy w tym roku $QUAKS pójdzie wyżej?
$QUAKS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $QUAKS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

