Informacje o cenie QPAY (QPAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0001044 $ 0.0001044 $ 0.0001044 Minimum 24h $ 0.00012913 $ 0.00012913 $ 0.00012913 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0001044$ 0.0001044 $ 0.0001044 Maksimum 24h $ 0.00012913$ 0.00012913 $ 0.00012913 Historyczne maksimum $ 0.00229527$ 0.00229527 $ 0.00229527 Najniższa cena $ 0.00000699$ 0.00000699 $ 0.00000699 Zmiana ceny (1H) -11.67% Zmiana ceny (1D) +6.95% Zmiana ceny (7D) -40.97% Zmiana ceny (7D) -40.97%

Aktualna cena QPAY (QPAY) wynosi $0.00011165. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QPAY wahał się między $ 0.0001044 a $ 0.00012913, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QPAY w historii to $ 0.00229527, a najniższy to $ 0.00000699.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QPAY zmieniły się o -11.67% w ciągu ostatniej godziny, o +6.95% w ciągu 24 godzin i o -40.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o QPAY (QPAY)

Kapitalizacja rynkowa $ 111.03K$ 111.03K $ 111.03K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 111.03K$ 111.03K $ 111.03K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa QPAY wynosi $ 111.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QPAY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 111.03K.