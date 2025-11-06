Cena Qace Dynamics (QACE)
+0.29%
+3.97%
-37.18%
-37.18%
Aktualna cena Qace Dynamics (QACE) wynosi $0.01225969. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QACE wahał się między $ 0.01153014 a $ 0.01244664, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QACE w historii to $ 0.056435, a najniższy to $ 0.01037373.
Pod względem krótkoterminowych wyniki QACE zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +3.97% w ciągu 24 godzin i o -37.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Qace Dynamics wynosi $ 12.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QACE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.26M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Qace Dynamics do USD wyniosła $ +0.00046837.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Qace Dynamics do USD wyniosła $ -0.0092425876.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Qace Dynamics do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Qace Dynamics do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00046837
|+3.97%
|30 Dni
|$ -0.0092425876
|-75.39%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy
Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.
QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:
These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.
The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:
At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.
With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.
This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.
With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.
QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
