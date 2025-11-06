GiełdaDEX+
Aktualna cena Qace Dynamics to 0.01225969 USD. Śledź aktualizacje cen QACE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QACE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QACE

Informacje o cenie QACE

Czym jest QACE

Oficjalna strona internetowa QACE

Tokenomika QACE

Prognoza cen QACE

Cena Qace Dynamics (QACE)

Aktualna cena 1 QACE do USD:

$0.01225778
$0.01225778$0.01225778
+3.90%1D
Qace Dynamics (QACE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:06:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Qace Dynamics (QACE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01153014
$ 0.01153014$ 0.01153014
Minimum 24h
$ 0.01244664
$ 0.01244664$ 0.01244664
Maksimum 24h

$ 0.01153014
$ 0.01153014$ 0.01153014

$ 0.01244664
$ 0.01244664$ 0.01244664

$ 0.056435
$ 0.056435$ 0.056435

$ 0.01037373
$ 0.01037373$ 0.01037373

+0.29%

+3.97%

-37.18%

-37.18%

Aktualna cena Qace Dynamics (QACE) wynosi $0.01225969. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QACE wahał się między $ 0.01153014 a $ 0.01244664, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QACE w historii to $ 0.056435, a najniższy to $ 0.01037373.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QACE zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +3.97% w ciągu 24 godzin i o -37.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qace Dynamics (QACE)

$ 12.26M
$ 12.26M$ 12.26M

--
----

$ 12.26M
$ 12.26M$ 12.26M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Qace Dynamics wynosi $ 12.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QACE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.26M.

Historia ceny Qace Dynamics (QACE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Qace Dynamics do USD wyniosła $ +0.00046837.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Qace Dynamics do USD wyniosła $ -0.0092425876.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Qace Dynamics do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Qace Dynamics do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00046837+3.97%
30 Dni$ -0.0092425876-75.39%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Qace Dynamics (QACE)

Prognoza ceny Qace Dynamics (w USD)

Jaka będzie wartość Qace Dynamics (QACE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Qace Dynamics (QACE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Qace Dynamics.

QACE na lokalne waluty

Tokenomika Qace Dynamics (QACE)

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Qace Dynamics (QACE)

Jaka jest dziś wartość Qace Dynamics (QACE)?
Aktualna cena QACE w USD wynosi 0.01225969USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QACE do USD?
Aktualna cena QACE w USD wynosi $ 0.01225969. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Qace Dynamics?
Kapitalizacja rynkowa dla QACE wynosi $ 12.26M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QACE w obiegu?
W obiegu QACE znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QACE?
QACE osiąga ATH w wysokości 0.056435 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QACE?
QACE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01037373 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QACE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QACE wynosi -- USD.
Czy w tym roku QACE pójdzie wyżej?
QACE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QACE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

