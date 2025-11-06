Informacje o cenie Qace Dynamics (QACE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01153014 $ 0.01153014 $ 0.01153014 Minimum 24h $ 0.01244664 $ 0.01244664 $ 0.01244664 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01153014$ 0.01153014 $ 0.01153014 Maksimum 24h $ 0.01244664$ 0.01244664 $ 0.01244664 Historyczne maksimum $ 0.056435$ 0.056435 $ 0.056435 Najniższa cena $ 0.01037373$ 0.01037373 $ 0.01037373 Zmiana ceny (1H) +0.29% Zmiana ceny (1D) +3.97% Zmiana ceny (7D) -37.18% Zmiana ceny (7D) -37.18%

Aktualna cena Qace Dynamics (QACE) wynosi $0.01225969. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QACE wahał się między $ 0.01153014 a $ 0.01244664, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QACE w historii to $ 0.056435, a najniższy to $ 0.01037373.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QACE zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +3.97% w ciągu 24 godzin i o -37.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qace Dynamics (QACE)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.26M$ 12.26M $ 12.26M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.26M$ 12.26M $ 12.26M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Qace Dynamics wynosi $ 12.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QACE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.26M.