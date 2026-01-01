Cena PunkStrategy (PNKSTR)
Cena bieżąca PunkStrategy (PNKSTR) wynosi dziś $ 0.03019341, z 7.11% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji PNKSTR na USD wynosi $ 0.03019341 za PNKSTR.
PunkStrategy zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 29,273,045, przy podaży w obiegu 942.54M PNKSTR. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PNKSTR oscylował między $ 0.03028936 (minimum) a $ 0.03325361 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.31653, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00698235.
W krótkim terminie PNKSTR przesunął się o -4.01% w ciągu ostatniej godziny i o -1.06% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął --.
Obecna kapitalizacja rynkowa PunkStrategy wynosi $ 29.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PNKSTR w obiegu wynosi 942.54M, przy całkowitej podaży 942540871.9161744. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.27M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PunkStrategy do USD wyniosła $ -0.00231241395596774.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PunkStrategy do USD wyniosła $ +0.0043438051.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PunkStrategy do USD wyniosła $ -0.0114486617.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PunkStrategy do USD wyniosła $ -0.025448459757885154.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.00231241395596774
|-7.11%
|30 Dni
|$ +0.0043438051
|+14.39%
|60 dni
|$ -0.0114486617
|-37.91%
|90 dni
|$ -0.025448459757885154
|-45.73%
W 2040 cena PunkStrategy może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.
Na której sieci blockchain działa PunkStrategy?
PunkStrategy działa w sieci --, która określa sposób przetwarzania transakcji, szybkość potwierdzeń oraz ogólny poziom bezpieczeństwa. Sieć ta decyduje również o kompatybilności z portfelami, aplikacjami dApp i standardami kontraktów inteligentnych.
Jaka jest aktualna cena PNKSTR?
Token jest wyceniony na $0.03019341, co oznacza zmianę ceny o -7.11% w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualizacje cen są agregowane z wiodących światowych giełd w czasie rzeczywistym.
Do jakiej kategorii należy PunkStrategy?
PunkStrategy należy do kategorii NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel. Ta klasyfikacja pomaga inwestorom porównywać PNKSTR z podobnymi aktywami w tym samym sektorze, takimi jak tokeny DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 czy AI.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PunkStrategy?
Jego kapitalizacja rynkowa wynosi $29273045, co stawia ten aktyw na pozycji #935. Kapitalizacja rynkowa stanowi szeroki wskaźnik wielkości, przyjęcia i zaufania inwestorów.
Ile obecnie obieguje dostępnego zapasu PNKSTR?
Na rynku obiega 942540871.9161744 tokenów. Ta ilość bezpośrednio wpływa na równowagę popytu i podaży, wyznaczanie ceny oraz oczekiwania dotyczące inflacji.
Jak bardzo aktywna jest dzisiejsza handlowość dla PunkStrategy?
W ciągu ostatniej doby PNKSTR generował obroty w wysokości $--. Silny wolumen często wskazuje na wzmożone zainteresowanie rynku lub reakcje na najnowsze wiadomości.
Jak cena dzisiaj porównuje się do niedawnych maksimów i minimów?
W ciągu ostatnich 24 godzin PunkStrategy wahał się między $0.03028936 a $0.03325361, co daje traderom wgląd w krótkoterminową wrażliwość rynku i potencjalne strefy przełamaniami.
