Cena PunkStrategy na dziś

Cena bieżąca PunkStrategy (PNKSTR) wynosi dziś $ 0.03019341, z 7.11% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji PNKSTR na USD wynosi $ 0.03019341 za PNKSTR.

PunkStrategy zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 29,273,045, przy podaży w obiegu 942.54M PNKSTR. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PNKSTR oscylował między $ 0.03028936 (minimum) a $ 0.03325361 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.31653, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00698235.

W krótkim terminie PNKSTR przesunął się o -4.01% w ciągu ostatniej godziny i o -1.06% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął --.

Informacje rynkowe o PunkStrategy (PNKSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 29.27M$ 29.27M $ 29.27M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 29.27M$ 29.27M $ 29.27M Podaż w obiegu 942.54M 942.54M 942.54M Całkowita podaż 942,540,871.9161744 942,540,871.9161744 942,540,871.9161744

Obecna kapitalizacja rynkowa PunkStrategy wynosi $ 29.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PNKSTR w obiegu wynosi 942.54M, przy całkowitej podaży 942540871.9161744. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.27M.