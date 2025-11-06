Informacje o cenie PumpMeme (PM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Minimum 24h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Maksimum 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Historyczne maksimum $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najniższa cena $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Zmiana ceny (1H) -0.72% Zmiana ceny (1D) -0.79% Zmiana ceny (7D) -0.94% Zmiana ceny (7D) -0.94%

Aktualna cena PumpMeme (PM) wynosi $1.12. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PM wahał się między $ 1.12 a $ 1.14, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PM w historii to $ 1.15, a najniższy to $ 1.026.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PM zmieniły się o -0.72% w ciągu ostatniej godziny, o -0.79% w ciągu 24 godzin i o -0.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PumpMeme (PM)

Kapitalizacja rynkowa $ 25.86M$ 25.86M $ 25.86M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 112.44M$ 112.44M $ 112.44M Podaż w obiegu 23.00M 23.00M 23.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PumpMeme wynosi $ 25.86M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PM w obiegu wynosi 23.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 112.44M.