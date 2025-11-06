GiełdaDEX+
Aktualna cena PumpBase to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PUMPBASE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUMPBASE łatwo w MEXC już teraz.

Cena PumpBase (PUMPBASE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PUMPBASE do USD:

--
----
+2.10%1D
PumpBase (PUMPBASE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:15:50 (UTC+8)

Informacje o cenie PumpBase (PUMPBASE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127557
$ 0.00127557$ 0.00127557

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+2.11%

-19.53%

-19.53%

Aktualna cena PumpBase (PUMPBASE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUMPBASE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUMPBASE w historii to $ 0.00127557, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUMPBASE zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +2.11% w ciągu 24 godzin i o -19.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PumpBase (PUMPBASE)

$ 56.73K
$ 56.73K$ 56.73K

--
----

$ 56.73K
$ 56.73K$ 56.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PumpBase wynosi $ 56.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUMPBASE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 56.73K.

Historia ceny PumpBase (PUMPBASE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PumpBase do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PumpBase do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PumpBase do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PumpBase do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.11%
30 Dni$ 0-66.81%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest PumpBase (PUMPBASE)

Free To Deploy Launch your token on Base network without any deployment fees. Get started instantly with zero upfront costs and maximum accessibility. Custom Rewarded Token

Design unique tokenomics with built-in reward mechanisms. Create custom incentive structures that engage your community and drive growth.

Sniper & Whale Security

Advanced protection against bots and large holders. Built-in anti-sniper mechanisms and whale protection ensure fair token distribution.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla PumpBase (PUMPBASE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PumpBase (w USD)

Jaka będzie wartość PumpBase (PUMPBASE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PumpBase (PUMPBASE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PumpBase.

Sprawdź teraz prognozę ceny PumpBase!

PUMPBASE na lokalne waluty

Tokenomika PumpBase (PUMPBASE)

Zrozumienie tokenomiki PumpBase (PUMPBASE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUMPBASEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PumpBase (PUMPBASE)

Jaka jest dziś wartość PumpBase (PUMPBASE)?
Aktualna cena PUMPBASE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PUMPBASE do USD?
Aktualna cena PUMPBASE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PumpBase?
Kapitalizacja rynkowa dla PUMPBASE wynosi $ 56.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PUMPBASE w obiegu?
W obiegu PUMPBASE znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PUMPBASE?
PUMPBASE osiąga ATH w wysokości 0.00127557 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PUMPBASE?
PUMPBASE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PUMPBASE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PUMPBASE wynosi -- USD.
Czy w tym roku PUMPBASE pójdzie wyżej?
PUMPBASE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PUMPBASE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:15:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PumpBase (PUMPBASE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

