Informacje o cenie PumpBase (PUMPBASE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00127557$ 0.00127557 $ 0.00127557 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) +2.11% Zmiana ceny (7D) -19.53% Zmiana ceny (7D) -19.53%

Aktualna cena PumpBase (PUMPBASE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUMPBASE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUMPBASE w historii to $ 0.00127557, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUMPBASE zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +2.11% w ciągu 24 godzin i o -19.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PumpBase (PUMPBASE)

Kapitalizacja rynkowa $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PumpBase wynosi $ 56.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUMPBASE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 56.73K.