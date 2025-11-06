Informacje o cenie PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02012219 $ 0.02012219 $ 0.02012219 Minimum 24h $ 0.02458139 $ 0.02458139 $ 0.02458139 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02012219$ 0.02012219 $ 0.02012219 Maksimum 24h $ 0.02458139$ 0.02458139 $ 0.02458139 Historyczne maksimum $ 0.02875$ 0.02875 $ 0.02875 Najniższa cena $ 0.00191136$ 0.00191136 $ 0.00191136 Zmiana ceny (1H) +1.04% Zmiana ceny (1D) -6.68% Zmiana ceny (7D) +31.06% Zmiana ceny (7D) +31.06%

Aktualna cena PulseChain Peacock (PCOCK) wynosi $0.02217719. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PCOCK wahał się między $ 0.02012219 a $ 0.02458139, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PCOCK w historii to $ 0.02875, a najniższy to $ 0.00191136.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PCOCK zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o -6.68% w ciągu 24 godzin i o +31.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PulseChain Peacock (PCOCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.65M$ 18.65M $ 18.65M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.65M$ 18.65M $ 18.65M Podaż w obiegu 845.60M 845.60M 845.60M Całkowita podaż 845,604,528.1315328 845,604,528.1315328 845,604,528.1315328

Obecna kapitalizacja rynkowa PulseChain Peacock wynosi $ 18.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PCOCK w obiegu wynosi 845.60M, przy całkowitej podaży 845604528.1315328. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.65M.