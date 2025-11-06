GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Puge to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PUGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Puge to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PUGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PUGE

Informacje o cenie PUGE

Czym jest PUGE

Oficjalna strona internetowa PUGE

Tokenomika PUGE

Prognoza cen PUGE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Puge

Cena Puge (PUGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PUGE do USD:

--
----
+3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Puge (PUGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:15:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Puge (PUGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.10%

-14.57%

-14.57%

Aktualna cena Puge (PUGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUGE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.10% w ciągu 24 godzin i o -14.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Puge (PUGE)

$ 42.51K
$ 42.51K$ 42.51K

--
----

$ 42.51K
$ 42.51K$ 42.51K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Puge wynosi $ 42.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUGE w obiegu wynosi 1.00T, przy całkowitej podaży 1000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.51K.

Historia ceny Puge (PUGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Puge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Puge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Puge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Puge do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.10%
30 Dni$ 0-43.38%
60 dni$ 0-41.38%
90 dni$ 0--

Co to jest Puge (PUGE)

PUGE is an Ethereum-based meme token created as a cultural response to the evolving state of crypto. It does not offer utility, staking, or a defined roadmap. Instead, it exists as a symbol for those who remember a time when meme coins were driven by community belief rather than structured narratives. PUGE aims to preserve the spirit of early crypto culture—one rooted in spontaneity, resilience, and collective identity. It is not a product of utility but of sentiment. There are no taxes, no promises, and no future guarantees—only the token itself, carried forward by holders who value authenticity over hype.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Puge (PUGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Puge (w USD)

Jaka będzie wartość Puge (PUGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Puge (PUGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Puge.

Sprawdź teraz prognozę ceny Puge!

PUGE na lokalne waluty

Tokenomika Puge (PUGE)

Zrozumienie tokenomiki Puge (PUGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Puge (PUGE)

Jaka jest dziś wartość Puge (PUGE)?
Aktualna cena PUGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PUGE do USD?
Aktualna cena PUGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Puge?
Kapitalizacja rynkowa dla PUGE wynosi $ 42.51K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PUGE w obiegu?
W obiegu PUGE znajduje się 1.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PUGE?
PUGE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PUGE?
PUGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PUGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PUGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku PUGE pójdzie wyżej?
PUGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PUGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:15:29 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Puge (PUGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,322.69
$103,322.69$103,322.69

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.22
$3,385.22$3,385.22

-0.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.08
$159.08$159.08

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,322.69
$103,322.69$103,322.69

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.22
$3,385.22$3,385.22

-0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3295
$2.3295$2.3295

+2.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.08
$159.08$159.08

-0.89%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0800
$1.0800$1.0800

-0.47%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000965
$0.0000000965$0.0000000965

+539.07%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2174
$0.2174$0.2174

+334.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005800
$0.000005800$0.000005800

+207.20%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24220
$0.24220$0.24220

+91.05%

Logo Resolv

Resolv

RESOLV

$0.09874
$0.09874$0.09874

+86.75%