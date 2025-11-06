Informacje o cenie Pug Inu (PUG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.45% Zmiana ceny (1D) +3.28% Zmiana ceny (7D) -33.22% Zmiana ceny (7D) -33.22%

Aktualna cena Pug Inu (PUG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUG zmieniły się o +0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +3.28% w ciągu 24 godzin i o -33.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pug Inu (PUG)

Kapitalizacja rynkowa $ 83.76K$ 83.76K $ 83.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 83.76K$ 83.76K $ 83.76K Podaż w obiegu 355.48T 355.48T 355.48T Całkowita podaż 355,482,176,920,090.25 355,482,176,920,090.25 355,482,176,920,090.25

Obecna kapitalizacja rynkowa Pug Inu wynosi $ 83.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUG w obiegu wynosi 355.48T, przy całkowitej podaży 355482176920090.25. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 83.76K.