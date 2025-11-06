Informacje o cenie Public Mint (MINT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +4.20% Zmiana ceny (7D) +10.76% Zmiana ceny (7D) +10.76%

Aktualna cena Public Mint (MINT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINT w historii to $ 3.36, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.20% w ciągu 24 godzin i o +10.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Public Mint (MINT)

Kapitalizacja rynkowa $ 23.51K$ 23.51K $ 23.51K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K Podaż w obiegu 106.53M 106.53M 106.53M Całkowita podaż 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Public Mint wynosi $ 23.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINT w obiegu wynosi 106.53M, przy całkowitej podaży 250000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 55.17K.