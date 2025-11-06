Informacje o cenie Prystine (PRYS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00595177$ 0.00595177 $ 0.00595177 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -3.00% Zmiana ceny (1D) +20.70% Zmiana ceny (7D) -41.54% Zmiana ceny (7D) -41.54%

Aktualna cena Prystine (PRYS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRYS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRYS w historii to $ 0.00595177, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRYS zmieniły się o -3.00% w ciągu ostatniej godziny, o +20.70% w ciągu 24 godzin i o -41.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Prystine (PRYS)

Kapitalizacja rynkowa $ 333.08K$ 333.08K $ 333.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 333.08K$ 333.08K $ 333.08K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,993,346.125768 999,993,346.125768 999,993,346.125768

Obecna kapitalizacja rynkowa Prystine wynosi $ 333.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRYS w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999993346.125768. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 333.08K.