Aktualna cena Project 89 to 0.00350809 USD. Śledź aktualizacje cen PROJECT89 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PROJECT89 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PROJECT89

Informacje o cenie PROJECT89

Czym jest PROJECT89

Oficjalna strona internetowa PROJECT89

Tokenomika PROJECT89

Prognoza cen PROJECT89

Cena Project 89 (PROJECT89)

Aktualna cena 1 PROJECT89 do USD:

$0.00350809
$0.00350809
+9.20%1D
Project 89 (PROJECT89) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Project 89 (PROJECT89) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00314394
$ 0.00314394
Minimum 24h
$ 0.00356897
$ 0.00356897
Maksimum 24h

$ 0.00314394
$ 0.00314394

$ 0.00356897
$ 0.00356897

$ 0.00642953
$ 0.00642953

$ 0.00245933
$ 0.00245933

+0.12%

+9.26%

-27.01%

-27.01%

Aktualna cena Project 89 (PROJECT89) wynosi $0.00350809. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PROJECT89 wahał się między $ 0.00314394 a $ 0.00356897, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PROJECT89 w historii to $ 0.00642953, a najniższy to $ 0.00245933.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PROJECT89 zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +9.26% w ciągu 24 godzin i o -27.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Project 89 (PROJECT89)

$ 4.82M
$ 4.82M

--
----

$ 4.82M
$ 4.82M

1.37B
1.37B

1,374,832,674.548392
1,374,832,674.548392

Obecna kapitalizacja rynkowa Project 89 wynosi $ 4.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PROJECT89 w obiegu wynosi 1.37B, przy całkowitej podaży 1374832674.548392. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.82M.

Historia ceny Project 89 (PROJECT89) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Project 89 do USD wyniosła $ +0.0002973.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Project 89 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Project 89 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Project 89 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0002973+9.26%
30 Dni$ 0--
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Project 89 (PROJECT89)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Project 89 (w USD)

Jaka będzie wartość Project 89 (PROJECT89) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Project 89 (PROJECT89) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Project 89.

Sprawdź teraz prognozę ceny Project 89!

PROJECT89 na lokalne waluty

Tokenomika Project 89 (PROJECT89)

Zrozumienie tokenomiki Project 89 (PROJECT89) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PROJECT89już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Project 89 (PROJECT89)

Jaka jest dziś wartość Project 89 (PROJECT89)?
Aktualna cena PROJECT89 w USD wynosi 0.00350809USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PROJECT89 do USD?
Aktualna cena PROJECT89 w USD wynosi $ 0.00350809. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Project 89?
Kapitalizacja rynkowa dla PROJECT89 wynosi $ 4.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PROJECT89 w obiegu?
W obiegu PROJECT89 znajduje się 1.37B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PROJECT89?
PROJECT89 osiąga ATH w wysokości 0.00642953 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PROJECT89?
PROJECT89 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00245933 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PROJECT89?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PROJECT89 wynosi -- USD.
Czy w tym roku PROJECT89 pójdzie wyżej?
PROJECT89 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PROJECT89, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Project 89 (PROJECT89)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

