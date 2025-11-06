Informacje o cenie Project 89 (PROJECT89) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00314394 $ 0.00314394 $ 0.00314394 Minimum 24h $ 0.00356897 $ 0.00356897 $ 0.00356897 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00314394$ 0.00314394 $ 0.00314394 Maksimum 24h $ 0.00356897$ 0.00356897 $ 0.00356897 Historyczne maksimum $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 Najniższa cena $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) +9.26% Zmiana ceny (7D) -27.01% Zmiana ceny (7D) -27.01%

Aktualna cena Project 89 (PROJECT89) wynosi $0.00350809. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PROJECT89 wahał się między $ 0.00314394 a $ 0.00356897, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PROJECT89 w historii to $ 0.00642953, a najniższy to $ 0.00245933.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PROJECT89 zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +9.26% w ciągu 24 godzin i o -27.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Project 89 (PROJECT89)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M Podaż w obiegu 1.37B 1.37B 1.37B Całkowita podaż 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

Obecna kapitalizacja rynkowa Project 89 wynosi $ 4.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PROJECT89 w obiegu wynosi 1.37B, przy całkowitej podaży 1374832674.548392. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.82M.