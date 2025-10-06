Informacje o cenie Privix (PRIVIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.063634 $ 0.063634 $ 0.063634 Minimum 24h $ 0.07125 $ 0.07125 $ 0.07125 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.063634$ 0.063634 $ 0.063634 Maksimum 24h $ 0.07125$ 0.07125 $ 0.07125 Historyczne maksimum $ 0.373502$ 0.373502 $ 0.373502 Najniższa cena $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 Zmiana ceny (1H) +0.26% Zmiana ceny (1D) -3.73% Zmiana ceny (7D) -34.17% Zmiana ceny (7D) -34.17%

Aktualna cena Privix (PRIVIX) wynosi $0.063914. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRIVIX wahał się między $ 0.063634 a $ 0.07125, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRIVIX w historii to $ 0.373502, a najniższy to $ 0.05677.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRIVIX zmieniły się o +0.26% w ciągu ostatniej godziny, o -3.73% w ciągu 24 godzin i o -34.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Privix (PRIVIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Podaż w obiegu 21.00M 21.00M 21.00M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Privix wynosi $ 1.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRIVIX w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.34M.