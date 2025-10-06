Aktualna cena Privix to 0.063914 USD. Śledź aktualizacje cen PRIVIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PRIVIX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Privix to 0.063914 USD. Śledź aktualizacje cen PRIVIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PRIVIX łatwo w MEXC już teraz.

Logo Privix

Cena Privix (PRIVIX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PRIVIX do USD:

$0.063882
-3.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Privix (PRIVIX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:42:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Privix (PRIVIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.063634
Minimum 24h
$ 0.07125
Maksimum 24h

$ 0.063634
$ 0.07125
$ 0.373502
$ 0.05677
+0.26%

-3.73%

-34.17%

-34.17%

Aktualna cena Privix (PRIVIX) wynosi $0.063914. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRIVIX wahał się między $ 0.063634 a $ 0.07125, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRIVIX w historii to $ 0.373502, a najniższy to $ 0.05677.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRIVIX zmieniły się o +0.26% w ciągu ostatniej godziny, o -3.73% w ciągu 24 godzin i o -34.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Privix (PRIVIX)

$ 1.34M
--
$ 1.34M
21.00M
21,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Privix wynosi $ 1.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRIVIX w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.34M.

Historia ceny Privix (PRIVIX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Privix do USD wyniosła $ -0.00248092730506418.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Privix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Privix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Privix do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00248092730506418-3.73%
30 Dni$ 0--
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Privix (w USD)

Jaka będzie wartość Privix (PRIVIX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Privix (PRIVIX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Privix.

Sprawdź teraz prognozę ceny Privix!

PRIVIX na lokalne waluty

Tokenomika Privix (PRIVIX)

Zrozumienie tokenomiki Privix (PRIVIX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PRIVIXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Privix (PRIVIX)

Jaka jest dziś wartość Privix (PRIVIX)?
Aktualna cena PRIVIX w USD wynosi 0.063914USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PRIVIX do USD?
Aktualna cena PRIVIX w USD wynosi $ 0.063914. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Privix?
Kapitalizacja rynkowa dla PRIVIX wynosi $ 1.34M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PRIVIX w obiegu?
W obiegu PRIVIX znajduje się 21.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PRIVIX?
PRIVIX osiąga ATH w wysokości 0.373502 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PRIVIX?
PRIVIX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.05677 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PRIVIX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PRIVIX wynosi -- USD.
Czy w tym roku PRIVIX pójdzie wyżej?
PRIVIX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PRIVIX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Privix (PRIVIX)

Zastrzeżenie

