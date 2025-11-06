Informacje o cenie Prediqt (PRQT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.39% Zmiana ceny (1D) -6.66% Zmiana ceny (7D) -9.55% Zmiana ceny (7D) -9.55%

Aktualna cena Prediqt (PRQT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRQT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRQT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRQT zmieniły się o +0.39% w ciągu ostatniej godziny, o -6.66% w ciągu 24 godzin i o -9.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Prediqt (PRQT)

Kapitalizacja rynkowa $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K Podaż w obiegu 991.84M 991.84M 991.84M Całkowita podaż 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

Obecna kapitalizacja rynkowa Prediqt wynosi $ 28.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRQT w obiegu wynosi 991.84M, przy całkowitej podaży 991844853.2545223. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.49K.