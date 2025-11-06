GiełdaDEX+
Aktualna cena Predi by Virtuals to 0.01085916 USD. Śledź aktualizacje cen PREDI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PREDI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PREDI

Informacje o cenie PREDI

Czym jest PREDI

Oficjalna strona internetowa PREDI

Tokenomika PREDI

Prognoza cen PREDI

Logo Predi by Virtuals

Cena Predi by Virtuals (PREDI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PREDI do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Predi by Virtuals (PREDI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:03:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

$ 0.00803707
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.82%

+31.92%

-34.14%

-34.14%

Aktualna cena Predi by Virtuals (PREDI) wynosi $0.01085916. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PREDI wahał się między $ 0.00803707 a $ 0.01266553, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PREDI w historii to $ 0.01911756, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PREDI zmieniły się o +0.82% w ciągu ostatniej godziny, o +31.92% w ciągu 24 godzin i o -34.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Predi by Virtuals (PREDI)

Obecna kapitalizacja rynkowa Predi by Virtuals wynosi $ 5.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PREDI w obiegu wynosi 498.97M, przy całkowitej podaży 998970363.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.85M.

Historia ceny Predi by Virtuals (PREDI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Predi by Virtuals do USD wyniosła $ +0.00262725.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Predi by Virtuals do USD wyniosła $ +0.0052291568.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Predi by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0027249986.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Predi by Virtuals do USD wyniosła $ +0.0073862174565797436.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00262725+31.92%
30 Dni$ +0.0052291568+48.15%
60 dni$ -0.0027249986-25.09%
90 dni$ +0.0073862174565797436+212.68%

Co to jest Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Predi by Virtuals (PREDI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Predi by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Predi by Virtuals (PREDI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Predi by Virtuals (PREDI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Predi by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Predi by Virtuals!

PREDI na lokalne waluty

Tokenomika Predi by Virtuals (PREDI)

Zrozumienie tokenomiki Predi by Virtuals (PREDI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PREDIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Predi by Virtuals (PREDI)

Jaka jest dziś wartość Predi by Virtuals (PREDI)?
Aktualna cena PREDI w USD wynosi 0.01085916USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PREDI do USD?
Aktualna cena PREDI w USD wynosi $ 0.01085916. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Predi by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla PREDI wynosi $ 5.42M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PREDI w obiegu?
W obiegu PREDI znajduje się 498.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PREDI?
PREDI osiąga ATH w wysokości 0.01911756 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PREDI?
PREDI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PREDI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PREDI wynosi -- USD.
Czy w tym roku PREDI pójdzie wyżej?
PREDI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PREDI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:03:51 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

