Informacje o cenie Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00803707 $ 0.00803707 $ 0.00803707 Minimum 24h $ 0.01266553 $ 0.01266553 $ 0.01266553 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00803707$ 0.00803707 $ 0.00803707 Maksimum 24h $ 0.01266553$ 0.01266553 $ 0.01266553 Historyczne maksimum $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.82% Zmiana ceny (1D) +31.92% Zmiana ceny (7D) -34.14% Zmiana ceny (7D) -34.14%

Aktualna cena Predi by Virtuals (PREDI) wynosi $0.01085916. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PREDI wahał się między $ 0.00803707 a $ 0.01266553, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PREDI w historii to $ 0.01911756, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PREDI zmieniły się o +0.82% w ciągu ostatniej godziny, o +31.92% w ciągu 24 godzin i o -34.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Predi by Virtuals (PREDI)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.85M$ 10.85M $ 10.85M Podaż w obiegu 498.97M 498.97M 498.97M Całkowita podaż 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Predi by Virtuals wynosi $ 5.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PREDI w obiegu wynosi 498.97M, przy całkowitej podaży 998970363.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.85M.