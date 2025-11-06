GiełdaDEX+
Aktualna cena Praxis to 0.01451947 USD. Śledź aktualizacje cen PRXS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PRXS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PRXS

Informacje o cenie PRXS

Czym jest PRXS

Oficjalna strona internetowa PRXS

Tokenomika PRXS

Prognoza cen PRXS

Cena Praxis (PRXS)

Aktualna cena 1 PRXS do USD:

$0.01451947
$0.01451947
+0.20%1D
Praxis (PRXS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:03:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Praxis (PRXS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01374814
$ 0.01374814
Minimum 24h
$ 0.014782
$ 0.014782
Maksimum 24h

$ 0.01374814
$ 0.01374814

$ 0.014782
$ 0.014782

$ 0.071311
$ 0.071311

$ 0.00293899
$ 0.00293899

+0.29%

+0.29%

-27.52%

-27.52%

Aktualna cena Praxis (PRXS) wynosi $0.01451947. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRXS wahał się między $ 0.01374814 a $ 0.014782, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRXS w historii to $ 0.071311, a najniższy to $ 0.00293899.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRXS zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +0.29% w ciągu 24 godzin i o -27.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Praxis (PRXS)

$ 1.45M
$ 1.45M

--
--

$ 1.45M
$ 1.45M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Praxis wynosi $ 1.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRXS w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.45M.

Historia ceny Praxis (PRXS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Praxis do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Praxis do USD wyniosła $ +0.0244854440.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Praxis do USD wyniosła $ +0.0074083301.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Praxis do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.29%
30 Dni$ +0.0244854440+168.64%
60 dni$ +0.0074083301+51.02%
90 dni$ 0--

Co to jest Praxis (PRXS)

Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Praxis (PRXS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Praxis (w USD)

Jaka będzie wartość Praxis (PRXS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Praxis (PRXS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Praxis.

Sprawdź teraz prognozę ceny Praxis!

PRXS na lokalne waluty

Tokenomika Praxis (PRXS)

Zrozumienie tokenomiki Praxis (PRXS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PRXSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Praxis (PRXS)

Jaka jest dziś wartość Praxis (PRXS)?
Aktualna cena PRXS w USD wynosi 0.01451947USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PRXS do USD?
Aktualna cena PRXS w USD wynosi $ 0.01451947. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Praxis?
Kapitalizacja rynkowa dla PRXS wynosi $ 1.45M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PRXS w obiegu?
W obiegu PRXS znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PRXS?
PRXS osiąga ATH w wysokości 0.071311 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PRXS?
PRXS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00293899 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PRXS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PRXS wynosi -- USD.
Czy w tym roku PRXS pójdzie wyżej?
PRXS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PRXS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:03:44 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Praxis (PRXS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,613.57

$3,432.10

$162.33

$0.9999

$1,477.91

$103,613.57

$3,432.10

$2.3582

$162.33

$1.1570

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03724

$0.00369

$0.000014600

$0.2252

$0.0000000588

$1.4721

$0.01777

