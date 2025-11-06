Informacje o cenie Praxis (PRXS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01374814 $ 0.01374814 $ 0.01374814 Minimum 24h $ 0.014782 $ 0.014782 $ 0.014782 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01374814$ 0.01374814 $ 0.01374814 Maksimum 24h $ 0.014782$ 0.014782 $ 0.014782 Historyczne maksimum $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 Najniższa cena $ 0.00293899$ 0.00293899 $ 0.00293899 Zmiana ceny (1H) +0.29% Zmiana ceny (1D) +0.29% Zmiana ceny (7D) -27.52% Zmiana ceny (7D) -27.52%

Aktualna cena Praxis (PRXS) wynosi $0.01451947. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRXS wahał się między $ 0.01374814 a $ 0.014782, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRXS w historii to $ 0.071311, a najniższy to $ 0.00293899.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRXS zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +0.29% w ciągu 24 godzin i o -27.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Praxis (PRXS)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Praxis wynosi $ 1.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRXS w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.45M.