Informacje o cenie Portals (PORTALS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02067185 $ 0.02067185 $ 0.02067185 Minimum 24h $ 0.0236375 $ 0.0236375 $ 0.0236375 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02067185$ 0.02067185 $ 0.02067185 Maksimum 24h $ 0.0236375$ 0.0236375 $ 0.0236375 Historyczne maksimum $ 0.269855$ 0.269855 $ 0.269855 Najniższa cena $ 0.01907706$ 0.01907706 $ 0.01907706 Zmiana ceny (1H) +0.58% Zmiana ceny (1D) +5.64% Zmiana ceny (7D) -4.60% Zmiana ceny (7D) -4.60%

Aktualna cena Portals (PORTALS) wynosi $0.02334438. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PORTALS wahał się między $ 0.02067185 a $ 0.0236375, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PORTALS w historii to $ 0.269855, a najniższy to $ 0.01907706.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PORTALS zmieniły się o +0.58% w ciągu ostatniej godziny, o +5.64% w ciągu 24 godzin i o -4.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Portals (PORTALS)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 23.30M$ 23.30M $ 23.30M Podaż w obiegu 230.00M 230.00M 230.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Portals wynosi $ 5.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PORTALS w obiegu wynosi 230.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.30M.