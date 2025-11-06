GiełdaDEX+
Aktualna cena Portals to 0.02334438 USD. Śledź aktualizacje cen PORTALS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PORTALS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PORTALS

Informacje o cenie PORTALS

Czym jest PORTALS

Oficjalna strona internetowa PORTALS

Tokenomika PORTALS

Prognoza cen PORTALS

Cena Portals (PORTALS)

Aktualna cena 1 PORTALS do USD:

$0.02330545
$0.02330545$0.02330545
+5.40%1D
mexc
USD
Portals (PORTALS) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Portals (PORTALS) (USD)

Aktualna cena Portals (PORTALS) wynosi $0.02334438. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PORTALS wahał się między $ 0.02067185 a $ 0.0236375, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PORTALS w historii to $ 0.269855, a najniższy to $ 0.01907706.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PORTALS zmieniły się o +0.58% w ciągu ostatniej godziny, o +5.64% w ciągu 24 godzin i o -4.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Portals (PORTALS)

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

--
----

$ 23.30M
$ 23.30M$ 23.30M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Portals wynosi $ 5.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PORTALS w obiegu wynosi 230.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.30M.

Historia ceny Portals (PORTALS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Portals do USD wyniosła $ +0.00124556.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Portals do USD wyniosła $ -0.0122732144.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Portals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Portals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00124556+5.64%
30 Dni$ -0.0122732144-52.57%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Tokenomika Portals (PORTALS)

Zrozumienie tokenomiki Portals (PORTALS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PORTALSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Portals (PORTALS)

Jaka jest dziś wartość Portals (PORTALS)?
Aktualna cena PORTALS w USD wynosi 0.02334438USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PORTALS do USD?
Aktualna cena PORTALS w USD wynosi $ 0.02334438. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Portals?
Kapitalizacja rynkowa dla PORTALS wynosi $ 5.36M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PORTALS w obiegu?
W obiegu PORTALS znajduje się 230.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PORTALS?
PORTALS osiąga ATH w wysokości 0.269855 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PORTALS?
PORTALS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01907706 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PORTALS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PORTALS wynosi -- USD.
Czy w tym roku PORTALS pójdzie wyżej?
PORTALS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PORTALS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Portals (PORTALS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

