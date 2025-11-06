Informacje o cenie Popi (POPI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00113539 $ 0.00113539 $ 0.00113539 Minimum 24h $ 0.00121102 $ 0.00121102 $ 0.00121102 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00113539$ 0.00113539 $ 0.00113539 Maksimum 24h $ 0.00121102$ 0.00121102 $ 0.00121102 Historyczne maksimum $ 0.00146295$ 0.00146295 $ 0.00146295 Najniższa cena $ 0.00030755$ 0.00030755 $ 0.00030755 Zmiana ceny (1H) -1.08% Zmiana ceny (1D) +0.79% Zmiana ceny (7D) -7.18% Zmiana ceny (7D) -7.18%

Aktualna cena Popi (POPI) wynosi $0.00117416. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POPI wahał się między $ 0.00113539 a $ 0.00121102, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POPI w historii to $ 0.00146295, a najniższy to $ 0.00030755.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POPI zmieniły się o -1.08% w ciągu ostatniej godziny, o +0.79% w ciągu 24 godzin i o -7.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Popi (POPI)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Popi wynosi $ 1.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POPI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.18M.