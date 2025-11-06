Informacje o cenie Poop (POOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01321799 $ 0.01321799 $ 0.01321799 Minimum 24h $ 0.01577732 $ 0.01577732 $ 0.01577732 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01321799$ 0.01321799 $ 0.01321799 Maksimum 24h $ 0.01577732$ 0.01577732 $ 0.01577732 Historyczne maksimum $ 0.064116$ 0.064116 $ 0.064116 Najniższa cena $ 0.01223167$ 0.01223167 $ 0.01223167 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +17.52% Zmiana ceny (7D) -3.23% Zmiana ceny (7D) -3.23%

Aktualna cena Poop (POOP) wynosi $0.01565776. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POOP wahał się między $ 0.01321799 a $ 0.01577732, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POOP w historii to $ 0.064116, a najniższy to $ 0.01223167.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POOP zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +17.52% w ciągu 24 godzin i o -3.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Poop (POOP)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.66M$ 15.66M $ 15.66M Podaż w obiegu 165.02M 165.02M 165.02M Całkowita podaż 999,998,351.803749 999,998,351.803749 999,998,351.803749

Obecna kapitalizacja rynkowa Poop wynosi $ 2.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POOP w obiegu wynosi 165.02M, przy całkowitej podaży 999998351.803749. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.66M.