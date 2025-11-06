GiełdaDEX+
Aktualna cena Poop to 0.01565776 USD. Śledź aktualizacje cen POOP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POOP łatwo w MEXC już teraz.

Logo Poop

Cena Poop (POOP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 POOP do USD:

+17.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Poop (POOP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:03:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Poop (POOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+17.52%

Aktualna cena Poop (POOP) wynosi $0.01565776. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POOP wahał się między $ 0.01321799 a $ 0.01577732, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POOP w historii to $ 0.064116, a najniższy to $ 0.01223167.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POOP zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +17.52% w ciągu 24 godzin i o -3.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Poop (POOP)

Obecna kapitalizacja rynkowa Poop wynosi $ 2.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POOP w obiegu wynosi 165.02M, przy całkowitej podaży 999998351.803749. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.66M.

Historia ceny Poop (POOP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Poop do USD wyniosła $ +0.0023345.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Poop do USD wyniosła $ -0.0063526585.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Poop do USD wyniosła $ -0.0079975579.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Poop do USD wyniosła $ -0.041187821497357994.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0023345+17.52%
30 Dni$ -0.0063526585-40.57%
60 dni$ -0.0079975579-51.07%
90 dni$ -0.041187821497357994-72.45%

Co to jest Poop (POOP)

$POOP is the token built for Doop, but this isn’t just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards.

I’m stronger, I’m smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game.

web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols.

its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Poop (POOP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Poop (w USD)

Jaka będzie wartość Poop (POOP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Poop (POOP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Poop.

Sprawdź teraz prognozę ceny Poop!

POOP na lokalne waluty

Tokenomika Poop (POOP)

Zrozumienie tokenomiki Poop (POOP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena POOPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Poop (POOP)

Jaka jest dziś wartość Poop (POOP)?
Aktualna cena POOP w USD wynosi 0.01565776USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena POOP do USD?
Aktualna cena POOP w USD wynosi $ 0.01565776. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Poop?
Kapitalizacja rynkowa dla POOP wynosi $ 2.58M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż POOP w obiegu?
W obiegu POOP znajduje się 165.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) POOP?
POOP osiąga ATH w wysokości 0.064116 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla POOP?
POOP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01223167 USD.
Jaki jest wolumen obrotu POOP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla POOP wynosi -- USD.
Czy w tym roku POOP pójdzie wyżej?
POOP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny POOP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:03:12 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

