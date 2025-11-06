Informacje o cenie POKI (POKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00106015$ 0.00106015 $ 0.00106015 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) -4.02% Zmiana ceny (7D) -27.14% Zmiana ceny (7D) -27.14%

Aktualna cena POKI (POKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POKI w historii to $ 0.00106015, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POKI zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o -4.02% w ciągu 24 godzin i o -27.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o POKI (POKI)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Podaż w obiegu 984.06M 984.06M 984.06M Całkowita podaż 999,845,689.148339 999,845,689.148339 999,845,689.148339

Obecna kapitalizacja rynkowa POKI wynosi $ 12.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POKI w obiegu wynosi 984.06M, przy całkowitej podaży 999845689.148339. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.94K.