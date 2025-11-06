GiełdaDEX+
Aktualna cena POKI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen POKI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POKI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o POKI

Informacje o cenie POKI

Czym jest POKI

Oficjalna strona internetowa POKI

Tokenomika POKI

Prognoza cen POKI

Cena POKI (POKI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 POKI do USD:

--
----
-4.00%1D
mexc
USD
POKI (POKI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:13:09 (UTC+8)

Informacje o cenie POKI (POKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-4.02%

-27.14%

-27.14%

Aktualna cena POKI (POKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POKI w historii to $ 0.00106015, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POKI zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o -4.02% w ciągu 24 godzin i o -27.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o POKI (POKI)

$ 12.73K
$ 12.73K$ 12.73K

--
----

$ 12.94K
$ 12.94K$ 12.94K

984.06M
984.06M 984.06M

999,845,689.148339
999,845,689.148339 999,845,689.148339

Obecna kapitalizacja rynkowa POKI wynosi $ 12.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POKI w obiegu wynosi 984.06M, przy całkowitej podaży 999845689.148339. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.94K.

Historia ceny POKI (POKI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny POKI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny POKI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny POKI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny POKI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-4.02%
30 Dni$ 0-76.36%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

Zasoby dla POKI (POKI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny POKI (w USD)

Jaka będzie wartość POKI (POKI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w POKI (POKI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla POKI.

Sprawdź teraz prognozę ceny POKI!

POKI na lokalne waluty

Tokenomika POKI (POKI)

Zrozumienie tokenomiki POKI (POKI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena POKIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące POKI (POKI)

Jaka jest dziś wartość POKI (POKI)?
Aktualna cena POKI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena POKI do USD?
Aktualna cena POKI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa POKI?
Kapitalizacja rynkowa dla POKI wynosi $ 12.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż POKI w obiegu?
W obiegu POKI znajduje się 984.06M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) POKI?
POKI osiąga ATH w wysokości 0.00106015 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla POKI?
POKI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu POKI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla POKI wynosi -- USD.
Czy w tym roku POKI pójdzie wyżej?
POKI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny POKI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:13:09 (UTC+8)

