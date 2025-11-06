GiełdaDEX+
Aktualna cena Poggers to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $POGGERS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Więcej informacji o $POGGERS

Informacje o cenie $POGGERS

Czym jest $POGGERS

Oficjalna strona internetowa $POGGERS

Tokenomika $POGGERS

Prognoza cen $POGGERS

Cena Poggers ($POGGERS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $POGGERS do USD:

+10.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Poggers ($POGGERS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:13:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Poggers ($POGGERS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Aktualna cena Poggers ($POGGERS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $POGGERS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $POGGERS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $POGGERS zmieniły się o -0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +10.22% w ciągu 24 godzin i o -43.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Poggers ($POGGERS)

Obecna kapitalizacja rynkowa Poggers wynosi $ 66.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $POGGERS w obiegu wynosi 984.68M, przy całkowitej podaży 984682053.5646772. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.50K.

Historia ceny Poggers ($POGGERS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Poggers do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Poggers do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Poggers do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Poggers do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.22%
30 Dni$ 0-47.00%
60 dni$ 0-51.46%
90 dni$ 0--

Co to jest Poggers ($POGGERS)

Poggers is a lifestyle brand focused on delivering high-quality, nutritious drink mixes designed for gamers, esports athletes, and anyone needing sustained energy, hydration, or better sleep. Our product lineup includes energy mixes for focus and endurance (with 200mg caffeine per serving, no artificial flavors or sugar), hydration formulas packed with vitamins A-E, and an upcoming sleep formula featuring melatonin for restful recovery. We've brought this real-world brand on-chain by launching the $POGGERS token on Solana via the Believe app, enabling community ownership, utility tied to our products, and revenue-sharing mechanisms. This bridges Web2 e-commerce with Web3, creating an ecosystem where fans can support and benefit from our growth in the booming powdered beverage market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Poggers ($POGGERS)

Prognoza ceny Poggers (w USD)

Jaka będzie wartość Poggers ($POGGERS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Poggers ($POGGERS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Poggers.

Sprawdź teraz prognozę ceny Poggers!

$POGGERS na lokalne waluty

Tokenomika Poggers ($POGGERS)

Zrozumienie tokenomiki Poggers ($POGGERS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $POGGERSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Poggers ($POGGERS)

Jaka jest dziś wartość Poggers ($POGGERS)?
Aktualna cena $POGGERS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $POGGERS do USD?
Aktualna cena $POGGERS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Poggers?
Kapitalizacja rynkowa dla $POGGERS wynosi $ 66.50K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $POGGERS w obiegu?
W obiegu $POGGERS znajduje się 984.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $POGGERS?
$POGGERS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $POGGERS?
$POGGERS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $POGGERS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $POGGERS wynosi -- USD.
Czy w tym roku $POGGERS pójdzie wyżej?
$POGGERS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $POGGERS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:13:02 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Poggers ($POGGERS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

