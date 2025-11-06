Informacje o cenie Poggers ($POGGERS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.45% Zmiana ceny (1D) +10.22% Zmiana ceny (7D) -43.52% Zmiana ceny (7D) -43.52%

Aktualna cena Poggers ($POGGERS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $POGGERS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $POGGERS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $POGGERS zmieniły się o -0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +10.22% w ciągu 24 godzin i o -43.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Poggers ($POGGERS)

Kapitalizacja rynkowa $ 66.50K$ 66.50K $ 66.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 66.50K$ 66.50K $ 66.50K Podaż w obiegu 984.68M 984.68M 984.68M Całkowita podaż 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

Obecna kapitalizacja rynkowa Poggers wynosi $ 66.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $POGGERS w obiegu wynosi 984.68M, przy całkowitej podaży 984682053.5646772. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.50K.