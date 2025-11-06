Informacje o cenie Pockemy (PKM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.45% Zmiana ceny (1D) +4.91% Zmiana ceny (7D) -17.09% Zmiana ceny (7D) -17.09%

Aktualna cena Pockemy (PKM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PKM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PKM w historii to $ 0.03301221, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PKM zmieniły się o +0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +4.91% w ciągu 24 godzin i o -17.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pockemy (PKM)

Kapitalizacja rynkowa $ 720.60K$ 720.60K $ 720.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 720.60K$ 720.60K $ 720.60K Podaż w obiegu 999.92M 999.92M 999.92M Całkowita podaż 999,924,202.867389 999,924,202.867389 999,924,202.867389

Obecna kapitalizacja rynkowa Pockemy wynosi $ 720.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PKM w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999924202.867389. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 720.60K.