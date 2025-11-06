GiełdaDEX+
Aktualna cena Plan Bee to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PLANB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PLANB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PLANB

Informacje o cenie PLANB

Czym jest PLANB

Tokenomika PLANB

Prognoza cen PLANB

Logo Plan Bee

Cena Plan Bee (PLANB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PLANB do USD:

--
----
+1.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Plan Bee (PLANB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:12:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Plan Bee (PLANB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

+1.73%

-27.96%

-27.96%

Aktualna cena Plan Bee (PLANB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLANB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLANB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLANB zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +1.73% w ciągu 24 godzin i o -27.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Plan Bee (PLANB)

$ 71.54K
$ 71.54K$ 71.54K

--
----

$ 71.54K
$ 71.54K$ 71.54K

990.20M
990.20M 990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Obecna kapitalizacja rynkowa Plan Bee wynosi $ 71.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLANB w obiegu wynosi 990.20M, przy całkowitej podaży 990197555.5912089. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 71.54K.

Historia ceny Plan Bee (PLANB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Plan Bee do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Plan Bee do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Plan Bee do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Plan Bee do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.73%
30 Dni$ 0-52.88%
60 dni$ 0-58.07%
90 dni$ 0--

Co to jest Plan Bee (PLANB)

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Plan Bee (w USD)

Jaka będzie wartość Plan Bee (PLANB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Plan Bee (PLANB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Plan Bee.

Sprawdź teraz prognozę ceny Plan Bee!

PLANB na lokalne waluty

Tokenomika Plan Bee (PLANB)

Zrozumienie tokenomiki Plan Bee (PLANB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PLANBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Plan Bee (PLANB)

Jaka jest dziś wartość Plan Bee (PLANB)?
Aktualna cena PLANB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PLANB do USD?
Aktualna cena PLANB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Plan Bee?
Kapitalizacja rynkowa dla PLANB wynosi $ 71.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PLANB w obiegu?
W obiegu PLANB znajduje się 990.20M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PLANB?
PLANB osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PLANB?
PLANB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PLANB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PLANB wynosi -- USD.
Czy w tym roku PLANB pójdzie wyżej?
PLANB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PLANB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Plan Bee (PLANB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

