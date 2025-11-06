Informacje o cenie PJN (PJN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00288545$ 0.00288545 $ 0.00288545 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +3.18% Zmiana ceny (7D) -23.52% Zmiana ceny (7D) -23.52%

Aktualna cena PJN (PJN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PJN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PJN w historii to $ 0.00288545, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PJN zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +3.18% w ciągu 24 godzin i o -23.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PJN (PJN)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.93K$ 37.93K $ 37.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.93K$ 37.93K $ 37.93K Podaż w obiegu 999.75M 999.75M 999.75M Całkowita podaż 999,752,475.688554 999,752,475.688554 999,752,475.688554

Obecna kapitalizacja rynkowa PJN wynosi $ 37.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PJN w obiegu wynosi 999.75M, przy całkowitej podaży 999752475.688554. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.93K.