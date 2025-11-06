Informacje o cenie PIXTEL (PIXTEL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +7.97% Zmiana ceny (7D) +77.71% Zmiana ceny (7D) +77.71%

Aktualna cena PIXTEL (PIXTEL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIXTEL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIXTEL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIXTEL zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +7.97% w ciągu 24 godzin i o +77.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PIXTEL (PIXTEL)

Kapitalizacja rynkowa $ 38.70K$ 38.70K $ 38.70K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 38.70K$ 38.70K $ 38.70K Podaż w obiegu 998.53M 998.53M 998.53M Całkowita podaż 998,529,258.630743 998,529,258.630743 998,529,258.630743

Obecna kapitalizacja rynkowa PIXTEL wynosi $ 38.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIXTEL w obiegu wynosi 998.53M, przy całkowitej podaży 998529258.630743. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.70K.