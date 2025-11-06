GiełdaDEX+
Aktualna cena PIXTEL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PIXTEL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIXTEL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PIXTEL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PIXTEL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIXTEL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PIXTEL

Informacje o cenie PIXTEL

Czym jest PIXTEL

Oficjalna strona internetowa PIXTEL

Tokenomika PIXTEL

Prognoza cen PIXTEL

Logo PIXTEL

Cena PIXTEL (PIXTEL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PIXTEL do USD:

--
----
+7.90%1D
mexc
USD
PIXTEL (PIXTEL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:12:08 (UTC+8)

Informacje o cenie PIXTEL (PIXTEL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

+7.97%

+77.71%

+77.71%

Aktualna cena PIXTEL (PIXTEL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIXTEL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIXTEL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIXTEL zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +7.97% w ciągu 24 godzin i o +77.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PIXTEL (PIXTEL)

$ 38.70K
$ 38.70K$ 38.70K

--
----

$ 38.70K
$ 38.70K$ 38.70K

998.53M
998.53M 998.53M

998,529,258.630743
998,529,258.630743 998,529,258.630743

Obecna kapitalizacja rynkowa PIXTEL wynosi $ 38.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIXTEL w obiegu wynosi 998.53M, przy całkowitej podaży 998529258.630743. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.70K.

Historia ceny PIXTEL (PIXTEL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PIXTEL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PIXTEL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PIXTEL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PIXTEL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.97%
30 Dni$ 0-40.70%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla PIXTEL (PIXTEL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PIXTEL (w USD)

Jaka będzie wartość PIXTEL (PIXTEL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PIXTEL (PIXTEL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PIXTEL.

Sprawdź teraz prognozę ceny PIXTEL!

PIXTEL na lokalne waluty

Tokenomika PIXTEL (PIXTEL)

Zrozumienie tokenomiki PIXTEL (PIXTEL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PIXTELjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PIXTEL (PIXTEL)

Jaka jest dziś wartość PIXTEL (PIXTEL)?
Aktualna cena PIXTEL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PIXTEL do USD?
Aktualna cena PIXTEL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PIXTEL?
Kapitalizacja rynkowa dla PIXTEL wynosi $ 38.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PIXTEL w obiegu?
W obiegu PIXTEL znajduje się 998.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PIXTEL?
PIXTEL osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PIXTEL?
PIXTEL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PIXTEL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PIXTEL wynosi -- USD.
Czy w tym roku PIXTEL pójdzie wyżej?
PIXTEL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PIXTEL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:12:08 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

