Informacje o cenie PIPCAT (PIPCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +6.81% Zmiana ceny (7D) -14.46% Zmiana ceny (7D) -14.46%

Aktualna cena PIPCAT (PIPCAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIPCAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIPCAT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIPCAT zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +6.81% w ciągu 24 godzin i o -14.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PIPCAT (PIPCAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Podaż w obiegu 999.52M 999.52M 999.52M Całkowita podaż 999,524,444.036291 999,524,444.036291 999,524,444.036291

Obecna kapitalizacja rynkowa PIPCAT wynosi $ 13.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIPCAT w obiegu wynosi 999.52M, przy całkowitej podaży 999524444.036291. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.27K.