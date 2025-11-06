Informacje o cenie Pinto Coin (PINTO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00006171 $ 0.00006171 $ 0.00006171 Minimum 24h $ 0.00006536 $ 0.00006536 $ 0.00006536 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00006171$ 0.00006171 $ 0.00006171 Maksimum 24h $ 0.00006536$ 0.00006536 $ 0.00006536 Historyczne maksimum $ 0.00051594$ 0.00051594 $ 0.00051594 Najniższa cena $ 0.00005941$ 0.00005941 $ 0.00005941 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.52% Zmiana ceny (7D) -20.09% Zmiana ceny (7D) -20.09%

Aktualna cena Pinto Coin (PINTO) wynosi $0.00006348. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PINTO wahał się między $ 0.00006171 a $ 0.00006536, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PINTO w historii to $ 0.00051594, a najniższy to $ 0.00005941.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PINTO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.52% w ciągu 24 godzin i o -20.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pinto Coin (PINTO)

Kapitalizacja rynkowa $ 63.48K$ 63.48K $ 63.48K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 63.48K$ 63.48K $ 63.48K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,991,266.916245 999,991,266.916245 999,991,266.916245

Obecna kapitalizacja rynkowa Pinto Coin wynosi $ 63.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PINTO w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999991266.916245. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.48K.