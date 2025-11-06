GiełdaDEX+
Aktualna cena Pinto Coin to 0.00006348 USD. Śledź aktualizacje cen PINTO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PINTO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PINTO

Informacje o cenie PINTO

Czym jest PINTO

Oficjalna strona internetowa PINTO

Tokenomika PINTO

Prognoza cen PINTO

Logo Pinto Coin

Cena Pinto Coin (PINTO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PINTO do USD:

--
----
+1.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Pinto Coin (PINTO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:11:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Pinto Coin (PINTO) (USD)

Aktualna cena Pinto Coin (PINTO) wynosi $0.00006348. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PINTO wahał się między $ 0.00006171 a $ 0.00006536, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PINTO w historii to $ 0.00051594, a najniższy to $ 0.00005941.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PINTO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.52% w ciągu 24 godzin i o -20.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pinto Coin (PINTO)

Obecna kapitalizacja rynkowa Pinto Coin wynosi $ 63.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PINTO w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999991266.916245. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.48K.

Historia ceny Pinto Coin (PINTO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pinto Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pinto Coin do USD wyniosła $ -0.0000427833.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pinto Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pinto Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.52%
30 Dni$ -0.0000427833-67.39%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Pinto Coin (PINTO)

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pinto Coin (PINTO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pinto Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Pinto Coin (PINTO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pinto Coin (PINTO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pinto Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pinto Coin!

PINTO na lokalne waluty

Tokenomika Pinto Coin (PINTO)

Zrozumienie tokenomiki Pinto Coin (PINTO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PINTOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pinto Coin (PINTO)

Jaka jest dziś wartość Pinto Coin (PINTO)?
Aktualna cena PINTO w USD wynosi 0.00006348USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PINTO do USD?
Aktualna cena PINTO w USD wynosi $ 0.00006348. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pinto Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla PINTO wynosi $ 63.48K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PINTO w obiegu?
W obiegu PINTO znajduje się 999.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PINTO?
PINTO osiąga ATH w wysokości 0.00051594 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PINTO?
PINTO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005941 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PINTO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PINTO wynosi -- USD.
Czy w tym roku PINTO pójdzie wyżej?
PINTO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PINTO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:11:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

