Aktualna cena PigeonToken to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PIQ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIQ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PIQ

Informacje o cenie PIQ

Czym jest PIQ

Oficjalna strona internetowa PIQ

Tokenomika PIQ

Prognoza cen PIQ

Logo PigeonToken

Cena PigeonToken (PIQ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PIQ do USD:

+2.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
PigeonToken (PIQ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:11:05 (UTC+8)

Informacje o cenie PigeonToken (PIQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.44%

+2.23%

-18.73%

-18.73%

Aktualna cena PigeonToken (PIQ) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIQ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIQ w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIQ zmieniły się o +0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +2.23% w ciągu 24 godzin i o -18.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PigeonToken (PIQ)

Obecna kapitalizacja rynkowa PigeonToken wynosi $ 27.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIQ w obiegu wynosi 15.00B, przy całkowitej podaży 15000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.25K.

Historia ceny PigeonToken (PIQ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PigeonToken do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PigeonToken do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PigeonToken do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PigeonToken do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.23%
30 Dni$ 0-36.93%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest PigeonToken (PIQ)

Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products.

The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla PigeonToken (PIQ)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PigeonToken (w USD)

Jaka będzie wartość PigeonToken (PIQ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PigeonToken (PIQ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PigeonToken.

Sprawdź teraz prognozę ceny PigeonToken!

PIQ na lokalne waluty

Tokenomika PigeonToken (PIQ)

Zrozumienie tokenomiki PigeonToken (PIQ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PIQjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PigeonToken (PIQ)

Jaka jest dziś wartość PigeonToken (PIQ)?
Aktualna cena PIQ w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PIQ do USD?
Aktualna cena PIQ w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PigeonToken?
Kapitalizacja rynkowa dla PIQ wynosi $ 27.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PIQ w obiegu?
W obiegu PIQ znajduje się 15.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PIQ?
PIQ osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PIQ?
PIQ zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PIQ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PIQ wynosi -- USD.
Czy w tym roku PIQ pójdzie wyżej?
PIQ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PIQ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:11:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PigeonToken (PIQ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

