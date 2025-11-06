Informacje o cenie PickleVault (PICKLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00109368 $ 0.00109368 $ 0.00109368 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00109368$ 0.00109368 $ 0.00109368 Historyczne maksimum $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.45% Zmiana ceny (1D) -9.75% Zmiana ceny (7D) +36.82% Zmiana ceny (7D) +36.82%

Aktualna cena PickleVault (PICKLE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PICKLE wahał się między $ 0 a $ 0.00109368, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PICKLE w historii to $ 0.00814848, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PICKLE zmieniły się o +0.45% w ciągu ostatniej godziny, o -9.75% w ciągu 24 godzin i o +36.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PickleVault (PICKLE)

Kapitalizacja rynkowa $ 404.54K$ 404.54K $ 404.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 404.54K$ 404.54K $ 404.54K Podaż w obiegu 410.00M 410.00M 410.00M Całkowita podaż 409,997,200.244621 409,997,200.244621 409,997,200.244621

Obecna kapitalizacja rynkowa PickleVault wynosi $ 404.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PICKLE w obiegu wynosi 410.00M, przy całkowitej podaży 409997200.244621. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 404.54K.