Aktualna cena PickleCharts Token to 0.00166784 USD. Śledź aktualizacje cen PCC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PCC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PCC

Informacje o cenie PCC

Czym jest PCC

Biała księga PCC

Oficjalna strona internetowa PCC

Tokenomika PCC

Prognoza cen PCC

Cena PickleCharts Token (PCC)

Aktualna cena 1 PCC do USD:

$0.00166784
$0.00166784
PickleCharts Token (PCC) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie PickleCharts Token (PCC) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0

$ 0

$ 0.00764956

$ 0.00165932

Aktualna cena PickleCharts Token (PCC) wynosi $0.00166784. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PCC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PCC w historii to $ 0.00764956, a najniższy to $ 0.00165932.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PCC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -4.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PickleCharts Token (PCC)

$ 27.93K
$ 27.93K

$ 32.94K
$ 32.94K

16.75M
16.75M

19,748,163.33791203
19,748,163.33791203

Obecna kapitalizacja rynkowa PickleCharts Token wynosi $ 27.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PCC w obiegu wynosi 16.75M, przy całkowitej podaży 19748163.33791203. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.94K.

Historia ceny PickleCharts Token (PCC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PickleCharts Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PickleCharts Token do USD wyniosła $ -0.0005565213.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PickleCharts Token do USD wyniosła $ -0.0009087798.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PickleCharts Token do USD wyniosła $ -0.005108021054114579.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0005565213-33.36%
60 dni$ -0.0009087798-54.48%
90 dni$ -0.005108021054114579-75.38%

Co to jest PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla PickleCharts Token (PCC)

Prognoza ceny PickleCharts Token (w USD)

Jaka będzie wartość PickleCharts Token (PCC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PickleCharts Token (PCC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PickleCharts Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny PickleCharts Token!

PCC na lokalne waluty

Tokenomika PickleCharts Token (PCC)

Zrozumienie tokenomiki PickleCharts Token (PCC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PCCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PickleCharts Token (PCC)

Jaka jest dziś wartość PickleCharts Token (PCC)?
Aktualna cena PCC w USD wynosi 0.00166784USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PCC do USD?
Aktualna cena PCC w USD wynosi $ 0.00166784. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PickleCharts Token?
Kapitalizacja rynkowa dla PCC wynosi $ 27.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PCC w obiegu?
W obiegu PCC znajduje się 16.75M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PCC?
PCC osiąga ATH w wysokości 0.00764956 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PCC?
PCC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00165932 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PCC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PCC wynosi -- USD.
Czy w tym roku PCC pójdzie wyżej?
PCC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PCC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,089.93

$3,379.79

$158.89

$1.0001

$1,478.00

