Cena Pi Network Dog (PIDOG)
-0.20%
+6.99%
-16.67%
-16.67%
Aktualna cena Pi Network Dog (PIDOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIDOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIDOG w historii to $ 0.00000252, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki PIDOG zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +6.99% w ciągu 24 godzin i o -16.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Pi Network Dog wynosi $ 202.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIDOG w obiegu wynosi 5.23T, przy całkowitej podaży 31415828111023.04. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pi Network Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pi Network Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pi Network Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pi Network Dog do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+6.99%
|30 Dni
|$ 0
|-6.58%
|60 dni
|$ 0
|+6.44%
|90 dni
|$ 0
|--
PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.
By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.
