GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Pi Network Dog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PIDOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIDOG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Pi Network Dog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PIDOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIDOG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PIDOG

Informacje o cenie PIDOG

Czym jest PIDOG

Oficjalna strona internetowa PIDOG

Tokenomika PIDOG

Prognoza cen PIDOG

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Pi Network Dog

Cena Pi Network Dog (PIDOG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PIDOG do USD:

--
----
+6.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Pi Network Dog (PIDOG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:10:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Pi Network Dog (PIDOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000252
$ 0.00000252$ 0.00000252

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+6.99%

-16.67%

-16.67%

Aktualna cena Pi Network Dog (PIDOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIDOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIDOG w historii to $ 0.00000252, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIDOG zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +6.99% w ciągu 24 godzin i o -16.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pi Network Dog (PIDOG)

$ 202.05K
$ 202.05K$ 202.05K

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,111,023.04
31,415,828,111,023.04 31,415,828,111,023.04

Obecna kapitalizacja rynkowa Pi Network Dog wynosi $ 202.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIDOG w obiegu wynosi 5.23T, przy całkowitej podaży 31415828111023.04. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.

Historia ceny Pi Network Dog (PIDOG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pi Network Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pi Network Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pi Network Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pi Network Dog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.99%
30 Dni$ 0-6.58%
60 dni$ 0+6.44%
90 dni$ 0--

Co to jest Pi Network Dog (PIDOG)

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pi Network Dog (PIDOG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pi Network Dog (w USD)

Jaka będzie wartość Pi Network Dog (PIDOG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pi Network Dog (PIDOG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pi Network Dog.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pi Network Dog!

PIDOG na lokalne waluty

Tokenomika Pi Network Dog (PIDOG)

Zrozumienie tokenomiki Pi Network Dog (PIDOG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PIDOGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pi Network Dog (PIDOG)

Jaka jest dziś wartość Pi Network Dog (PIDOG)?
Aktualna cena PIDOG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PIDOG do USD?
Aktualna cena PIDOG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pi Network Dog?
Kapitalizacja rynkowa dla PIDOG wynosi $ 202.05K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PIDOG w obiegu?
W obiegu PIDOG znajduje się 5.23T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PIDOG?
PIDOG osiąga ATH w wysokości 0.00000252 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PIDOG?
PIDOG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PIDOG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PIDOG wynosi -- USD.
Czy w tym roku PIDOG pójdzie wyżej?
PIDOG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PIDOG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:10:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Pi Network Dog (PIDOG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,107.43
$103,107.43$103,107.43

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.19
$3,380.19$3,380.19

-0.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.90
$158.90$158.90

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,107.43
$103,107.43$103,107.43

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.19
$3,380.19$3,380.19

-0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3245
$2.3245$2.3245

+2.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.90
$158.90$158.90

-1.00%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0786
$1.0786$1.0786

-0.60%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000925
$0.0000000925$0.0000000925

+512.58%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2161
$0.2161$0.2161

+332.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005602
$0.000005602$0.000005602

+196.71%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23611
$0.23611$0.23611

+86.25%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4101
$1.4101$1.4101

+73.82%