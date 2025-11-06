Informacje o cenie Pi Network Dog (PIDOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00000252$ 0.00000252 $ 0.00000252 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.20% Zmiana ceny (1D) +6.99% Zmiana ceny (7D) -16.67% Zmiana ceny (7D) -16.67%

Aktualna cena Pi Network Dog (PIDOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIDOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIDOG w historii to $ 0.00000252, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIDOG zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +6.99% w ciągu 24 godzin i o -16.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pi Network Dog (PIDOG)

Kapitalizacja rynkowa $ 202.05K$ 202.05K $ 202.05K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Podaż w obiegu 5.23T 5.23T 5.23T Całkowita podaż 31,415,828,111,023.04 31,415,828,111,023.04 31,415,828,111,023.04

Obecna kapitalizacja rynkowa Pi Network Dog wynosi $ 202.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIDOG w obiegu wynosi 5.23T, przy całkowitej podaży 31415828111023.04. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.