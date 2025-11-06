Informacje o cenie Perps DAO (PERPS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00577625$ 0.00577625 $ 0.00577625 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.35% Zmiana ceny (1D) +2.67% Zmiana ceny (7D) -20.76% Zmiana ceny (7D) -20.76%

Aktualna cena Perps DAO (PERPS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PERPS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PERPS w historii to $ 0.00577625, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PERPS zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +2.67% w ciągu 24 godzin i o -20.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Perps DAO (PERPS)

Kapitalizacja rynkowa $ 293.98K$ 293.98K $ 293.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 293.98K$ 293.98K $ 293.98K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Perps DAO wynosi $ 293.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PERPS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 293.98K.