Informacje o cenie Perpcoin (PERPCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00265271$ 0.00265271 $ 0.00265271 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.06% Zmiana ceny (1D) -2.18% Zmiana ceny (7D) -31.07% Zmiana ceny (7D) -31.07%

Aktualna cena Perpcoin (PERPCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PERPCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PERPCOIN w historii to $ 0.00265271, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PERPCOIN zmieniły się o -1.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.18% w ciągu 24 godzin i o -31.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Perpcoin (PERPCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 183.92K$ 183.92K $ 183.92K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 183.92K$ 183.92K $ 183.92K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Perpcoin wynosi $ 183.92K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PERPCOIN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 183.92K.