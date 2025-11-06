Informacje o cenie PEPETO (PEPETO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.068676$ 0.068676 $ 0.068676 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +0.92% Zmiana ceny (7D) +0.92%

Aktualna cena PEPETO (PEPETO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEPETO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEPETO w historii to $ 0.068676, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEPETO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PEPETO (PEPETO)

Kapitalizacja rynkowa $ 57.00K$ 57.00K $ 57.00K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 57.00K$ 57.00K $ 57.00K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PEPETO wynosi $ 57.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEPETO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 57.00K.