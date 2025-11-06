Informacje o cenie Penguru (PENGURU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00002217 $ 0.00002217 $ 0.00002217 Minimum 24h $ 0.00002327 $ 0.00002327 $ 0.00002327 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00002217$ 0.00002217 $ 0.00002217 Maksimum 24h $ 0.00002327$ 0.00002327 $ 0.00002327 Historyczne maksimum $ 0.00078496$ 0.00078496 $ 0.00078496 Najniższa cena $ 0.00002105$ 0.00002105 $ 0.00002105 Zmiana ceny (1H) -0.73% Zmiana ceny (1D) +0.89% Zmiana ceny (7D) -30.90% Zmiana ceny (7D) -30.90%

Aktualna cena Penguru (PENGURU) wynosi $0.00002271. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PENGURU wahał się między $ 0.00002217 a $ 0.00002327, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PENGURU w historii to $ 0.00078496, a najniższy to $ 0.00002105.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PENGURU zmieniły się o -0.73% w ciągu ostatniej godziny, o +0.89% w ciągu 24 godzin i o -30.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Penguru (PENGURU)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.31K$ 19.31K $ 19.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.31K$ 19.31K $ 19.31K Podaż w obiegu 850.58M 850.58M 850.58M Całkowita podaż 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Obecna kapitalizacja rynkowa Penguru wynosi $ 19.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PENGURU w obiegu wynosi 850.58M, przy całkowitej podaży 850576444.953077. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.31K.