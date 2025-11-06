GiełdaDEX+
Aktualna cena Penguru to 0.00002271 USD. Śledź aktualizacje cen PENGURU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PENGURU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Penguru to 0.00002271 USD. Śledź aktualizacje cen PENGURU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PENGURU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PENGURU

Informacje o cenie PENGURU

Czym jest PENGURU

Oficjalna strona internetowa PENGURU

Tokenomika PENGURU

Prognoza cen PENGURU

Logo Penguru

Cena Penguru (PENGURU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PENGURU do USD:

+0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Penguru (PENGURU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:08:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Penguru (PENGURU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.73%

+0.89%

-30.90%

-30.90%

Aktualna cena Penguru (PENGURU) wynosi $0.00002271. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PENGURU wahał się między $ 0.00002217 a $ 0.00002327, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PENGURU w historii to $ 0.00078496, a najniższy to $ 0.00002105.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PENGURU zmieniły się o -0.73% w ciągu ostatniej godziny, o +0.89% w ciągu 24 godzin i o -30.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Penguru (PENGURU)

Obecna kapitalizacja rynkowa Penguru wynosi $ 19.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PENGURU w obiegu wynosi 850.58M, przy całkowitej podaży 850576444.953077. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.31K.

Historia ceny Penguru (PENGURU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Penguru do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Penguru do USD wyniosła $ -0.0000183452.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Penguru do USD wyniosła $ -0.0000207140.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Penguru do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.89%
30 Dni$ -0.0000183452-80.78%
60 dni$ -0.0000207140-91.21%
90 dni$ 0--

Co to jest Penguru (PENGURU)

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Penguru (PENGURU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Penguru (w USD)

Jaka będzie wartość Penguru (PENGURU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Penguru (PENGURU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Penguru.

Sprawdź teraz prognozę ceny Penguru!

PENGURU na lokalne waluty

Tokenomika Penguru (PENGURU)

Zrozumienie tokenomiki Penguru (PENGURU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PENGURUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Penguru (PENGURU)

Jaka jest dziś wartość Penguru (PENGURU)?
Aktualna cena PENGURU w USD wynosi 0.00002271USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PENGURU do USD?
Aktualna cena PENGURU w USD wynosi $ 0.00002271. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Penguru?
Kapitalizacja rynkowa dla PENGURU wynosi $ 19.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PENGURU w obiegu?
W obiegu PENGURU znajduje się 850.58M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PENGURU?
PENGURU osiąga ATH w wysokości 0.00078496 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PENGURU?
PENGURU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002105 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PENGURU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PENGURU wynosi -- USD.
Czy w tym roku PENGURU pójdzie wyżej?
PENGURU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PENGURU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Penguru (PENGURU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

