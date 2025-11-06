GiełdaDEX+
Więcej informacji o PEKONG

Informacje o cenie PEKONG

Czym jest PEKONG

Oficjalna strona internetowa PEKONG

Tokenomika PEKONG

Prognoza cen PEKONG

Cena PEKONG (PEKONG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PEKONG do USD:

--
----
-0.20%1D
mexc
USD
PEKONG (PEKONG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:08:26 (UTC+8)

Informacje o cenie PEKONG (PEKONG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00001042
$ 0.00001042$ 0.00001042
Minimum 24h
$ 0.00001076
$ 0.00001076$ 0.00001076
Maksimum 24h

$ 0.00001042
$ 0.00001042$ 0.00001042

$ 0.00001076
$ 0.00001076$ 0.00001076

$ 0.00150724
$ 0.00150724$ 0.00150724

$ 0.00001042
$ 0.00001042$ 0.00001042

--

-0.26%

-20.46%

-20.46%

Aktualna cena PEKONG (PEKONG) wynosi $0.00001041. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEKONG wahał się między $ 0.00001042 a $ 0.00001076, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEKONG w historii to $ 0.00150724, a najniższy to $ 0.00001042.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEKONG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.26% w ciągu 24 godzin i o -20.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PEKONG (PEKONG)

$ 10.40K
$ 10.40K$ 10.40K

--
----

$ 10.40K
$ 10.40K$ 10.40K

999.65M
999.65M 999.65M

999,650,339.809318
999,650,339.809318 999,650,339.809318

Obecna kapitalizacja rynkowa PEKONG wynosi $ 10.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEKONG w obiegu wynosi 999.65M, przy całkowitej podaży 999650339.809318. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.40K.

Historia ceny PEKONG (PEKONG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PEKONG do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PEKONG do USD wyniosła $ -0.0000036960.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PEKONG do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PEKONG do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.26%
30 Dni$ -0.0000036960-35.50%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest PEKONG (PEKONG)

PEKONG is a community-driven meme token on Solana that blends crypto culture, humor, and entertainment. Featuring Pekong, a golden god and rapper-style mascot, the project aims to unite global communities through memes, creative utilities, and events. Beyond just being a meme, PEKONG is building an ecosystem of meme generators, mini-games, NFTs, and animated content to create lasting value and fun for holders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny PEKONG (w USD)

Jaka będzie wartość PEKONG (PEKONG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PEKONG (PEKONG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PEKONG.

Sprawdź teraz prognozę ceny PEKONG!

PEKONG na lokalne waluty

Tokenomika PEKONG (PEKONG)

Zrozumienie tokenomiki PEKONG (PEKONG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PEKONGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PEKONG (PEKONG)

Jaka jest dziś wartość PEKONG (PEKONG)?
Aktualna cena PEKONG w USD wynosi 0.00001041USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PEKONG do USD?
Aktualna cena PEKONG w USD wynosi $ 0.00001041. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PEKONG?
Kapitalizacja rynkowa dla PEKONG wynosi $ 10.40K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PEKONG w obiegu?
W obiegu PEKONG znajduje się 999.65M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PEKONG?
PEKONG osiąga ATH w wysokości 0.00150724 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PEKONG?
PEKONG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001042 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PEKONG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PEKONG wynosi -- USD.
Czy w tym roku PEKONG pójdzie wyżej?
PEKONG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PEKONG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:08:26 (UTC+8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

