Informacje o cenie PEKONG (PEKONG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001042 $ 0.00001042 $ 0.00001042 Minimum 24h $ 0.00001076 $ 0.00001076 $ 0.00001076 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001042$ 0.00001042 $ 0.00001042 Maksimum 24h $ 0.00001076$ 0.00001076 $ 0.00001076 Historyczne maksimum $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 Najniższa cena $ 0.00001042$ 0.00001042 $ 0.00001042 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.26% Zmiana ceny (7D) -20.46% Zmiana ceny (7D) -20.46%

Aktualna cena PEKONG (PEKONG) wynosi $0.00001041. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEKONG wahał się między $ 0.00001042 a $ 0.00001076, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEKONG w historii to $ 0.00150724, a najniższy to $ 0.00001042.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEKONG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.26% w ciągu 24 godzin i o -20.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PEKONG (PEKONG)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K Podaż w obiegu 999.65M 999.65M 999.65M Całkowita podaż 999,650,339.809318 999,650,339.809318 999,650,339.809318

Obecna kapitalizacja rynkowa PEKONG wynosi $ 10.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEKONG w obiegu wynosi 999.65M, przy całkowitej podaży 999650339.809318. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.40K.