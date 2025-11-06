Informacje o cenie Pege (PEGECOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +0.47% Zmiana ceny (7D) -19.70% Zmiana ceny (7D) -19.70%

Aktualna cena Pege (PEGECOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEGECOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEGECOIN w historii to $ 0.00722476, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEGECOIN zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +0.47% w ciągu 24 godzin i o -19.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pege (PEGECOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Podaż w obiegu 998.59M 998.59M 998.59M Całkowita podaż 998,594,496.220995 998,594,496.220995 998,594,496.220995

Obecna kapitalizacja rynkowa Pege wynosi $ 15.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEGECOIN w obiegu wynosi 998.59M, przy całkowitej podaży 998594496.220995. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.11K.