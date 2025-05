Co to jest Patientory (PTOY)

Patientory is the leading provider of blockchain solutions for healthcare. Cyber security and the secure transfer of patient information from one provider to another is a major threat. Patientory’s mission is to drive population health management by securely assisting healthcare organizations to store and transmit data via blockchain cybersecurity and smart contracts. This enables the adoption of physician coordinated care and peer to peer patient engagement for improved health outcomes.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!