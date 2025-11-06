Informacje o cenie PathOS (PATHOS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) +2.60% Zmiana ceny (7D) -15.88% Zmiana ceny (7D) -15.88%

Aktualna cena PathOS (PATHOS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PATHOS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PATHOS w historii to $ 0.00473122, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PATHOS zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.60% w ciągu 24 godzin i o -15.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PathOS (PATHOS)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Podaż w obiegu 21.00M 21.00M 21.00M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PathOS wynosi $ 9.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PATHOS w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.80K.