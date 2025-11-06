Informacje o cenie PARSIQ (PRQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00395629 $ 0.00395629 $ 0.00395629 Minimum 24h $ 0.00441945 $ 0.00441945 $ 0.00441945 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00395629$ 0.00395629 $ 0.00395629 Maksimum 24h $ 0.00441945$ 0.00441945 $ 0.00441945 Historyczne maksimum $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Najniższa cena $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Zmiana ceny (1H) +0.21% Zmiana ceny (1D) +8.42% Zmiana ceny (7D) +10.85% Zmiana ceny (7D) +10.85%

Aktualna cena PARSIQ (PRQ) wynosi $0.00435558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRQ wahał się między $ 0.00395629 a $ 0.00441945, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRQ w historii to $ 2.62, a najniższy to $ 0.0018575.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRQ zmieniły się o +0.21% w ciągu ostatniej godziny, o +8.42% w ciągu 24 godzin i o +10.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PARSIQ (PRQ)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Podaż w obiegu 292.76M 292.76M 292.76M Całkowita podaż 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PARSIQ wynosi $ 1.28M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRQ w obiegu wynosi 292.76M, przy całkowitej podaży 310256872.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.35M.