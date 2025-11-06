Informacje o cenie Pangolin (PANG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.26% Zmiana ceny (7D) -23.17% Zmiana ceny (7D) -23.17%

Aktualna cena Pangolin (PANG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PANG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PANG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PANG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.26% w ciągu 24 godzin i o -23.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pangolin (PANG)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K Podaż w obiegu 745.82M 745.82M 745.82M Całkowita podaż 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

Obecna kapitalizacja rynkowa Pangolin wynosi $ 11.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PANG w obiegu wynosi 745.82M, przy całkowitej podaży 990039899.72432. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.75K.