Informacje o cenie PandaPump (PPUMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.34% Zmiana ceny (1D) +7.38% Zmiana ceny (7D) -9.86% Zmiana ceny (7D) -9.86%

Aktualna cena PandaPump (PPUMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PPUMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PPUMP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PPUMP zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +7.38% w ciągu 24 godzin i o -9.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PandaPump (PPUMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 445.68K$ 445.68K $ 445.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 445.68K$ 445.68K $ 445.68K Podaż w obiegu 4.63B 4.63B 4.63B Całkowita podaż 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741

Obecna kapitalizacja rynkowa PandaPump wynosi $ 445.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PPUMP w obiegu wynosi 4.63B, przy całkowitej podaży 4631094598.850741. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 445.68K.