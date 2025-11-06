Informacje o cenie Paimon Cursor SPV Token (CRSR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 Najniższa cena $ 338.32$ 338.32 $ 338.32 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Paimon Cursor SPV Token (CRSR) wynosi $350.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRSR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRSR w historii to $ 353.83, a najniższy to $ 338.32.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRSR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu 2.86K 2.86K 2.86K Całkowita podaż 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Obecna kapitalizacja rynkowa Paimon Cursor SPV Token wynosi $ 1.00M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRSR w obiegu wynosi 2.86K, przy całkowitej podaży 2857.14285714286. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.00M.