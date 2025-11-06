GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Paimon Cursor SPV Token to 350.24 USD. Śledź aktualizacje cen CRSR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRSR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Paimon Cursor SPV Token to 350.24 USD. Śledź aktualizacje cen CRSR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRSR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRSR

Informacje o cenie CRSR

Czym jest CRSR

Oficjalna strona internetowa CRSR

Tokenomika CRSR

Prognoza cen CRSR

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Paimon Cursor SPV Token

Cena Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRSR do USD:

$350.24
$350.24$350.24
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Paimon Cursor SPV Token (CRSR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 353.83
$ 353.83$ 353.83

$ 338.32
$ 338.32$ 338.32

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Paimon Cursor SPV Token (CRSR) wynosi $350.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRSR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRSR w historii to $ 353.83, a najniższy to $ 338.32.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRSR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

2.86K
2.86K 2.86K

2,857.14285714286
2,857.14285714286 2,857.14285714286

Obecna kapitalizacja rynkowa Paimon Cursor SPV Token wynosi $ 1.00M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRSR w obiegu wynosi 2.86K, przy całkowitej podaży 2857.14285714286. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.00M.

Historia ceny Paimon Cursor SPV Token (CRSR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Paimon Cursor SPV Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Paimon Cursor SPV Token do USD wyniosła $ -0.0135542880.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Paimon Cursor SPV Token do USD wyniosła $ -1.6753730400.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Paimon Cursor SPV Token do USD wyniosła $ +0.0050813247098.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0135542880-0.00%
60 dni$ -1.6753730400-0.47%
90 dni$ +0.0050813247098+0.00%

Co to jest Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

CRSR offers fractional ownership in a BVI SPV investing in Cursor AI/Anysphere (valued at $9.9B), an AI code editor with record SaaS growth ($500M ARR). The token confers no voting rights, with liquidity limited until IPO/acquisition. Fees include a 1% SPV management fee. Secondary trading may be available on Paimon’s platform. Tokens are deployed on BNB Chain, with future multi-chain support planned.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Paimon Cursor SPV Token (w USD)

Jaka będzie wartość Paimon Cursor SPV Token (CRSR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Paimon Cursor SPV Token (CRSR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Paimon Cursor SPV Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Paimon Cursor SPV Token!

CRSR na lokalne waluty

Tokenomika Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Zrozumienie tokenomiki Paimon Cursor SPV Token (CRSR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRSRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Jaka jest dziś wartość Paimon Cursor SPV Token (CRSR)?
Aktualna cena CRSR w USD wynosi 350.24USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRSR do USD?
Aktualna cena CRSR w USD wynosi $ 350.24. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Paimon Cursor SPV Token?
Kapitalizacja rynkowa dla CRSR wynosi $ 1.00M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRSR w obiegu?
W obiegu CRSR znajduje się 2.86K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRSR?
CRSR osiąga ATH w wysokości 353.83 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRSR?
CRSR zaliczył cenę ATL w wysokości 338.32 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRSR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRSR wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRSR pójdzie wyżej?
CRSR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRSR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,682.24
$103,682.24$103,682.24

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.38
$3,435.38$3,435.38

+1.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.53
$162.53$162.53

+1.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,682.24
$103,682.24$103,682.24

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.38
$3,435.38$3,435.38

+1.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3628
$2.3628$2.3628

+3.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.53
$162.53$162.53

+1.25%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1634
$1.1634$1.1634

+7.20%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03455
$0.03455$0.03455

+38.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00395
$0.00395$0.00395

-47.33%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011845
$0.000011845$0.000011845

+527.38%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2421
$0.2421$0.2421

+384.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4459
$1.4459$1.4459

+78.24%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01876
$0.01876$0.01876

+50.08%