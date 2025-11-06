GiełdaDEX+
Informacje o cenie OX Labs (OXLABS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.05%

-17.57%

-17.57%

Aktualna cena OX Labs (OXLABS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OXLABS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OXLABS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OXLABS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.05% w ciągu 24 godzin i o -17.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OX Labs (OXLABS)

$ 6.51K
$ 6.51K$ 6.51K

--
----

$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K

946.48M
946.48M 946.48M

996,033,798.850861
996,033,798.850861 996,033,798.850861

Obecna kapitalizacja rynkowa OX Labs wynosi $ 6.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OXLABS w obiegu wynosi 946.48M, przy całkowitej podaży 996033798.850861. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.85K.

Historia ceny OX Labs (OXLABS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OX Labs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OX Labs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OX Labs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OX Labs do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.05%
30 Dni$ 0-37.20%
60 dni$ 0-31.38%
90 dni$ 0--

Co to jest OX Labs (OXLABS)

OX Labs is a decentralized AI coordination protocol built on Solana. It provides users with access to a growing library of advanced AI models without subscriptions or usage-based fees. Users gain access through token-based permissions that require holding $OXLABS. All operations, including tool management, treasury spending, and marketing decisions, are governed transparently via an on-chain DAO. Swap fees collected through the platform are used to purchase and burn $OXLABS, reinforcing a deflationary and community-aligned token economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny OX Labs (w USD)

Jaka będzie wartość OX Labs (OXLABS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OX Labs (OXLABS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OX Labs.

Sprawdź teraz prognozę ceny OX Labs!

OXLABS na lokalne waluty

Tokenomika OX Labs (OXLABS)

Zrozumienie tokenomiki OX Labs (OXLABS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OXLABSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OX Labs (OXLABS)

Jaka jest dziś wartość OX Labs (OXLABS)?
Aktualna cena OXLABS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OXLABS do USD?
Aktualna cena OXLABS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OX Labs?
Kapitalizacja rynkowa dla OXLABS wynosi $ 6.51K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OXLABS w obiegu?
W obiegu OXLABS znajduje się 946.48M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OXLABS?
OXLABS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OXLABS?
OXLABS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OXLABS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OXLABS wynosi -- USD.
Czy w tym roku OXLABS pójdzie wyżej?
OXLABS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OXLABS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:47 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

