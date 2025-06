Co to jest Orki USDK (USDK)

Orki Finance is a decentralized stablecoin protocol native to Swellchain, a restaking-focused Layer 2 built on the OP Superchain. The protocol is an exclusive fork of Liquity V2, enabling users to mint USDK—a USD-pegged stablecoin—by depositing yield-bearing collateral such as liquid staking tokens (LSTs) and liquid restaked tokens (LRTs). Orki Finance is designed to provide capital efficiency, risk diversification, and seamless integration with the broader Superchain ecosystem, offering users a permissionless and non-custodial way to access stable liquidity while retaining exposure to staking rewards.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Orki USDK (USDK) Biała księga Oficjalna strona internetowa

Tokenomika Orki USDK (USDK)

Zrozumienie tokenomiki Orki USDK (USDK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDKjuż teraz!