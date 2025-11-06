GiełdaDEX+
Aktualna cena Orgo to 0.00601161 USD. Śledź aktualizacje cen ORGO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORGO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Orgo to 0.00601161 USD. Śledź aktualizacje cen ORGO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORGO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ORGO

Informacje o cenie ORGO

Czym jest ORGO

Oficjalna strona internetowa ORGO

Tokenomika ORGO

Prognoza cen ORGO

Logo Orgo

Cena Orgo (ORGO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ORGO do USD:

$0.00601542
$0.00601542$0.00601542
+18.70%1D
mexc
USD
Orgo (ORGO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Orgo (ORGO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00503315
$ 0.00503315$ 0.00503315
Minimum 24h
$ 0.00738103
$ 0.00738103$ 0.00738103
Maksimum 24h

$ 0.00503315
$ 0.00503315$ 0.00503315

$ 0.00738103
$ 0.00738103$ 0.00738103

$ 0.01118743
$ 0.01118743$ 0.01118743

$ 0.00115957
$ 0.00115957$ 0.00115957

+0.11%

+18.65%

-16.04%

-16.04%

Aktualna cena Orgo (ORGO) wynosi $0.00601161. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORGO wahał się między $ 0.00503315 a $ 0.00738103, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORGO w historii to $ 0.01118743, a najniższy to $ 0.00115957.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORGO zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +18.65% w ciągu 24 godzin i o -16.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Orgo (ORGO)

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

--
----

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

499.99M
499.99M 499.99M

999,991,878.8516874
999,991,878.8516874 999,991,878.8516874

Obecna kapitalizacja rynkowa Orgo wynosi $ 3.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORGO w obiegu wynosi 499.99M, przy całkowitej podaży 999991878.8516874. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.01M.

Historia ceny Orgo (ORGO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Orgo do USD wyniosła $ +0.00094505.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Orgo do USD wyniosła $ -0.0002579635.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Orgo do USD wyniosła $ +0.0110564731.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Orgo do USD wyniosła $ +0.0035953028183983827.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00094505+18.65%
30 Dni$ -0.0002579635-4.29%
60 dni$ +0.0110564731+183.92%
90 dni$ +0.0035953028183983827+148.79%

Co to jest Orgo (ORGO)

Orgo provides fast desktop infrastructure for AI agents, enabling sub-second boot times and full computer environments. The platform streamlines computer-use agent development, deployment, and scaling with a developer-friendly SDK.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Orgo (ORGO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Orgo (w USD)

Jaka będzie wartość Orgo (ORGO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Orgo (ORGO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Orgo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Orgo!

ORGO na lokalne waluty

Tokenomika Orgo (ORGO)

Zrozumienie tokenomiki Orgo (ORGO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ORGOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Orgo (ORGO)

Jaka jest dziś wartość Orgo (ORGO)?
Aktualna cena ORGO w USD wynosi 0.00601161USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ORGO do USD?
Aktualna cena ORGO w USD wynosi $ 0.00601161. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Orgo?
Kapitalizacja rynkowa dla ORGO wynosi $ 3.01M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ORGO w obiegu?
W obiegu ORGO znajduje się 499.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ORGO?
ORGO osiąga ATH w wysokości 0.01118743 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ORGO?
ORGO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00115957 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ORGO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ORGO wynosi -- USD.
Czy w tym roku ORGO pójdzie wyżej?
ORGO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ORGO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Orgo (ORGO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

