Informacje o cenie Orgo (ORGO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00503315 $ 0.00503315 $ 0.00503315 Minimum 24h $ 0.00738103 $ 0.00738103 $ 0.00738103 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00503315$ 0.00503315 $ 0.00503315 Maksimum 24h $ 0.00738103$ 0.00738103 $ 0.00738103 Historyczne maksimum $ 0.01118743$ 0.01118743 $ 0.01118743 Najniższa cena $ 0.00115957$ 0.00115957 $ 0.00115957 Zmiana ceny (1H) +0.11% Zmiana ceny (1D) +18.65% Zmiana ceny (7D) -16.04% Zmiana ceny (7D) -16.04%

Aktualna cena Orgo (ORGO) wynosi $0.00601161. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORGO wahał się między $ 0.00503315 a $ 0.00738103, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORGO w historii to $ 0.01118743, a najniższy to $ 0.00115957.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORGO zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +18.65% w ciągu 24 godzin i o -16.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Orgo (ORGO)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Podaż w obiegu 499.99M 499.99M 499.99M Całkowita podaż 999,991,878.8516874 999,991,878.8516874 999,991,878.8516874

Obecna kapitalizacja rynkowa Orgo wynosi $ 3.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORGO w obiegu wynosi 499.99M, przy całkowitej podaży 999991878.8516874. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.01M.