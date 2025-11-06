Informacje o cenie ORCIB (PALMO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01756324 $ 0.01756324 $ 0.01756324 Minimum 24h $ 0.01960432 $ 0.01960432 $ 0.01960432 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01756324$ 0.01756324 $ 0.01756324 Maksimum 24h $ 0.01960432$ 0.01960432 $ 0.01960432 Historyczne maksimum $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 Najniższa cena $ 0.01756324$ 0.01756324 $ 0.01756324 Zmiana ceny (1H) +0.29% Zmiana ceny (1D) -6.43% Zmiana ceny (7D) -23.56% Zmiana ceny (7D) -23.56%

Aktualna cena ORCIB (PALMO) wynosi $0.01819937. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PALMO wahał się między $ 0.01756324 a $ 0.01960432, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PALMO w historii to $ 0.043821, a najniższy to $ 0.01756324.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PALMO zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -6.43% w ciągu 24 godzin i o -23.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ORCIB (PALMO)

Kapitalizacja rynkowa $ 45.85M$ 45.85M $ 45.85M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 56.60M$ 56.60M $ 56.60M Podaż w obiegu 2.53B 2.53B 2.53B Całkowita podaż 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Obecna kapitalizacja rynkowa ORCIB wynosi $ 45.85M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PALMO w obiegu wynosi 2.53B, przy całkowitej podaży 3124999957.442711. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 56.60M.