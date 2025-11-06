GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ORCIB to 0.01819937 USD. Śledź aktualizacje cen PALMO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PALMO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ORCIB to 0.01819937 USD. Śledź aktualizacje cen PALMO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PALMO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PALMO

Informacje o cenie PALMO

Czym jest PALMO

Biała księga PALMO

Oficjalna strona internetowa PALMO

Tokenomika PALMO

Prognoza cen PALMO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ORCIB

Cena ORCIB (PALMO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PALMO do USD:

$0.01811199
$0.01811199$0.01811199
-6.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ORCIB (PALMO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:58 (UTC+8)

Informacje o cenie ORCIB (PALMO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01756324
$ 0.01756324$ 0.01756324
Minimum 24h
$ 0.01960432
$ 0.01960432$ 0.01960432
Maksimum 24h

$ 0.01756324
$ 0.01756324$ 0.01756324

$ 0.01960432
$ 0.01960432$ 0.01960432

$ 0.043821
$ 0.043821$ 0.043821

$ 0.01756324
$ 0.01756324$ 0.01756324

+0.29%

-6.43%

-23.56%

-23.56%

Aktualna cena ORCIB (PALMO) wynosi $0.01819937. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PALMO wahał się między $ 0.01756324 a $ 0.01960432, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PALMO w historii to $ 0.043821, a najniższy to $ 0.01756324.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PALMO zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -6.43% w ciągu 24 godzin i o -23.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ORCIB (PALMO)

$ 45.85M
$ 45.85M$ 45.85M

--
----

$ 56.60M
$ 56.60M$ 56.60M

2.53B
2.53B 2.53B

3,124,999,957.442711
3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Obecna kapitalizacja rynkowa ORCIB wynosi $ 45.85M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PALMO w obiegu wynosi 2.53B, przy całkowitej podaży 3124999957.442711. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 56.60M.

Historia ceny ORCIB (PALMO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ORCIB do USD wyniosła $ -0.00125163954172432.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ORCIB do USD wyniosła $ -0.0074648756.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ORCIB do USD wyniosła $ -0.0092175204.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ORCIB do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00125163954172432-6.43%
30 Dni$ -0.0074648756-41.01%
60 dni$ -0.0092175204-50.64%
90 dni$ 0--

Co to jest ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny ORCIB (w USD)

Jaka będzie wartość ORCIB (PALMO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ORCIB (PALMO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ORCIB.

Sprawdź teraz prognozę ceny ORCIB!

PALMO na lokalne waluty

Tokenomika ORCIB (PALMO)

Zrozumienie tokenomiki ORCIB (PALMO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PALMOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ORCIB (PALMO)

Jaka jest dziś wartość ORCIB (PALMO)?
Aktualna cena PALMO w USD wynosi 0.01819937USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PALMO do USD?
Aktualna cena PALMO w USD wynosi $ 0.01819937. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ORCIB?
Kapitalizacja rynkowa dla PALMO wynosi $ 45.85M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PALMO w obiegu?
W obiegu PALMO znajduje się 2.53B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PALMO?
PALMO osiąga ATH w wysokości 0.043821 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PALMO?
PALMO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01756324 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PALMO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PALMO wynosi -- USD.
Czy w tym roku PALMO pójdzie wyżej?
PALMO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PALMO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ORCIB (PALMO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,606.98
$103,606.98$103,606.98

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.85
$3,431.85$3,431.85

+0.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.38
$162.38$162.38

+1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,606.98
$103,606.98$103,606.98

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.85
$3,431.85$3,431.85

+0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3571
$2.3571$2.3571

+3.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.38
$162.38$162.38

+1.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1669
$1.1669$1.1669

+7.52%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03460
$0.03460$0.03460

+38.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00395
$0.00395$0.00395

-47.33%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011900
$0.000011900$0.000011900

+530.29%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2405
$0.2405$0.2405

+381.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4388
$1.4388$1.4388

+77.36%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01902
$0.01902$0.01902

+52.16%