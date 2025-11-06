GiełdaDEX+
Aktualna cena OpenAI PreStocks to 946.01 USD. Śledź aktualizacje cen OPENAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OPENAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena OpenAI PreStocks to 946.01 USD. Śledź aktualizacje cen OPENAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OPENAI łatwo w MEXC już teraz.

Cena OpenAI PreStocks (OPENAI)

Aktualna cena 1 OPENAI do USD:

+4.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
OpenAI PreStocks (OPENAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:36 (UTC+8)

Informacje o cenie OpenAI PreStocks (OPENAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.23%

+4.48%

+28.38%

+28.38%

Aktualna cena OpenAI PreStocks (OPENAI) wynosi $946.01. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OPENAI wahał się między $ 828.79 a $ 953.64, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OPENAI w historii to $ 1,490.11, a najniższy to $ 551.47.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OPENAI zmieniły się o -0.23% w ciągu ostatniej godziny, o +4.48% w ciągu 24 godzin i o +28.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenAI PreStocks (OPENAI)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa OpenAI PreStocks wynosi $ 747.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OPENAI w obiegu wynosi 789.99, przy całkowitej podaży 789.98771404. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 747.33K.

Historia ceny OpenAI PreStocks (OPENAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OpenAI PreStocks do USD wyniosła $ +40.53.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OpenAI PreStocks do USD wyniosła $ +329.3953843440.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OpenAI PreStocks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OpenAI PreStocks do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +40.53+4.48%
30 Dni$ +329.3953843440+34.82%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest OpenAI PreStocks (OPENAI)

OpenAI pioneers large-language models like GPT and DALL·E, enabling advanced AI applications. Their research emphasizes both cutting-edge capability and responsible deployment strategies.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla OpenAI PreStocks (OPENAI)

Prognoza ceny OpenAI PreStocks (w USD)

Jaka będzie wartość OpenAI PreStocks (OPENAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OpenAI PreStocks (OPENAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OpenAI PreStocks.

Tokenomika OpenAI PreStocks (OPENAI)

Zrozumienie tokenomiki OpenAI PreStocks (OPENAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OPENAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OpenAI PreStocks (OPENAI)

Jaka jest dziś wartość OpenAI PreStocks (OPENAI)?
Aktualna cena OPENAI w USD wynosi 946.01USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OPENAI do USD?
Aktualna cena OPENAI w USD wynosi $ 946.01. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OpenAI PreStocks?
Kapitalizacja rynkowa dla OPENAI wynosi $ 747.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OPENAI w obiegu?
W obiegu OPENAI znajduje się 789.99 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OPENAI?
OPENAI osiąga ATH w wysokości 1,490.11 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OPENAI?
OPENAI zaliczył cenę ATL w wysokości 551.47 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OPENAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OPENAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku OPENAI pójdzie wyżej?
OPENAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OPENAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:36 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

