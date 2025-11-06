Informacje o cenie OpenAI PreStocks (OPENAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 828.79 $ 828.79 $ 828.79 Minimum 24h $ 953.64 $ 953.64 $ 953.64 Maksimum 24h Minimum 24h $ 828.79$ 828.79 $ 828.79 Maksimum 24h $ 953.64$ 953.64 $ 953.64 Historyczne maksimum $ 1,490.11$ 1,490.11 $ 1,490.11 Najniższa cena $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Zmiana ceny (1H) -0.23% Zmiana ceny (1D) +4.48% Zmiana ceny (7D) +28.38% Zmiana ceny (7D) +28.38%

Aktualna cena OpenAI PreStocks (OPENAI) wynosi $946.01. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OPENAI wahał się między $ 828.79 a $ 953.64, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OPENAI w historii to $ 1,490.11, a najniższy to $ 551.47.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OPENAI zmieniły się o -0.23% w ciągu ostatniej godziny, o +4.48% w ciągu 24 godzin i o +28.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenAI PreStocks (OPENAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 747.33K$ 747.33K $ 747.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 747.33K$ 747.33K $ 747.33K Podaż w obiegu 789.99 789.99 789.99 Całkowita podaż 789.98771404 789.98771404 789.98771404

Obecna kapitalizacja rynkowa OpenAI PreStocks wynosi $ 747.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OPENAI w obiegu wynosi 789.99, przy całkowitej podaży 789.98771404. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 747.33K.